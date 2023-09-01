ОДК-Кузнецов передал опорной школе ракетный двигатель

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Сегодня в средней школе №165 поселка Прибрежный состоялась церемония открытия полноразмерного макета легендарного ракетного двигателя РД-107А, переданного опорной школе самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха ОДК-Кузнецов в честь 65-летия с момента начала освоения предприятием ракетной техники и в знак признания вклада заводчан в освоение космоса.

В торжественной линейке, приуроченной к Дню знаний и открытию ракетного двигателя РД-107А, приняли участие управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев, директор школы №165 Ольга Дюдюкина, ветераны и работники испытательной базы предприяти – ОП «Винтай» и учащиеся школы. Двигатели, являющиеся основой отечественной космической программы, с 1958 года производятся в Самаре в ОДК-Кузнецов. Надежность двигателя по статистике запусков – 99,(9)%. Он установлен во дворе школы так, чтобы двигатель и защитную конструкцию из стали и стекла было видно и жителям Прибрежного.

«Для нас большая честь, что сегодня такое мероприятие проводится на территории нашей школы. История школы неразрывно связана с историей Прибрежного, соответственно, с ОДК-Кузнецов, предприятием, где работают многие наши выпускники. В школе ведется большая профориентационная работа, направленная на то, чтобы наши дети получали технические специальности и были достойной сменой», - отметила директор школы №165 Ольга Дюдюкина.

В прошлом году два макета ракетного двигателя РД-107А были переданы предприятием гимназии №1 и школе №26.

«Тысячи двигателей были изготовлены нашим предприятием за 65 лет его «космической» истории. Устанавливая этот двигатель, мы отдаем дань памяти поколениям заводчан, которые их создавали, ведь это вершина инженерной науки - огромные скорости, огромные температуры, огромное давление, годы, отданные созданию этих изделий. На сегодняшний день сформирована программа развития обособленного подразделения «Винтай» - будут развиваться новые испытательные мощности, появляться новые компетенции, создаваться новые рабочие места. Сегодняшние старшеклассники при выборе будущей профессии должны думать о своем вкладе в российскую экономику. Убежден, что выбирая инженерную профессию, они смогут гордиться тем, что участвовали в создании двигателей, которые выводят людей в космос, поднимают самолёты, создают условия для технологического лидерства нашей страны», – заявил управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Средняя школа №165 входит в число опорных школ ОДК-Кузнецов. По этой программе предприятие сотрудничает с 15 организациями среднего образования. Профориентационные мероприятия направлены на знакомство с инженерно-техническими специальностями и современным двигателестроительным предприятием. Школьники принимают участие во встречах с руководством предприятия в рамках проекта «100 вопросов об успешной карьере», профильных олимпиадах, регулярно посещают производственные подразделения ОДК-Кузнецов, знакомятся с представителями рабочих и инженерных профессий, участвуют в мастер-классах и профессиональных пробах. Предприятие ведет работу с родителями и педагогами опорных школ, организовывает совместные родительские собрания, сообщает пресс-служба ПАО «ОДК-Кузнецов».

Фото: пресс-служба ПАО «ОДК-Кузнецов»