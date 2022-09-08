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ОДК-Кузнецов и Новикомбанк запускают социальный проект

8 сентября 2022 16:16
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Сотрудники предприятия, достигшие значительных результатов в работе, получат особые условия обслуживания в опорном банке Госкорпорации Ростех. 

Самарский завод Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха ОДК-Кузнецов присоединился к программе Новикомбанка «Развитие», задача которой – поощрение лучших работников. Сотрудники предприятия, достигшие значительных результатов в работе, получат особые условия обслуживания в опорном банке Госкорпорации Ростех. 

Соглашение подписали управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев и управляющий дополнительного офиса Новикомбанка Игорь Егоров. 

Банковские продукты и услуги на льготных условиях теперь смогут получать работники ОДК-Кузнецов, проявившие себя в производстве или общественной деятельности, а также сотрудники, имеющие награды от предприятия. Участникам программы «Развитие» доступны льготные ставки по ипотеке, кредиты на образование и другие цели по сниженной ставке. В числе работников, которые могут претендовать на особые условия: победители корпоративных премий и производственных конкурсов, работники, имеющие трудовые награды и поощрения, высокопрофессиональные молодые специалисты, а также участники боевых действий и сотрудники, выполняющие работы, связанные с проведением военных операций. 

«В партнерстве с Новикомбанком реализуются проекты модернизации и цифровизации нашего производства, а теперь программа «Развитие» открывает финансовые возможности еще и работникам ОДК-Кузнецов. Это дополнительная мотивация для людей к совершенствованию навыков и повышению квалификации, участию в ежегодных конкурсах профессионального мастерства. Высококвалифицированные специалисты, внесшие весомый вклад в создание новой продукции, по условиям проекта смогут воспользоваться привилегиями в первую очередь», – отметил управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев.

«Программа «Развитие» разработана банком совместно с Госкорпорацией Ростех в рамках стратегии устойчивого развития и ориентирована на привлечение и удержание высококвалифицированных кадров востребованных специальностей и повышение их мотивации. Персонал – ключевой ресурс, именно люди создают основу конкурентоспособности любой организации. Убежден, программа станет уникальной мерой социальной поддержки работников предприятия высокотехнологичной отрасли», – заявил управляющий допофиса Новикомбанка Игорь Егоров.

В августе Национальное рейтинговое агентство (НРА) подтвердило соответствие «Политики Новикомбанка в области социальной направленности банковских продуктов для работников Государственной корпорации Ростех» принципам устойчивого развития. Ее базовые принципы – понятность, прозрачность, эффективность и индивидуальный подход к потребностям клиентов. 

В июле этого года Новикомбанк открыл дополнительный офис у проходной ОДК-Кузнецов. Офис расположен по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29. В новом отделении банка работники двигателестроительного предприятия в удобное для них время могут получать консультацию и полный набор розничных продуктов и услуг банка. Это кредитование на специальных льготных условиях (ипотека, потребительские кредиты, кредитные карты), вклады, платежные инструменты (бесконтактные платежи, безопасные платежи в сети Интернет, мгновенные P2P-переводы, прием платежей за услуги), дистанционные сервисы и услуги (интернет-банк и мобильное приложение), программы лояльности (cash-back и бонусные баллы) и многое другое.

 

Фото:   пресс-служба ОДК-Кузнецов

 

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