Новый тариф билайна UP — тысячи вариантов в одном решении

Я нашел ошибку
Главные новости:
Пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» приглашает гостей
Пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» приглашает гостей
Младенец утонул во время купания в ванной в Самаре
Младенец утонул во время купания в ванной в Самаре
Самарские власти не планируют пересматривать стоимость проезда в общественном транспорте
Самарские власти не планируют пересматривать стоимость проезда в общественном транспорте
Премьер Италии Драги планирует в четверг вновь подать в отставку
Бизнес Самарской области сможет получить средства на оборотные цели по льготной программе Корпорации МСП и Центробанка
Бизнес Самарской области сможет получить средства на оборотные цели по льготной программе Корпорации МСП и Центробанка
ПВГУС и «Тольяттикаучук» разработали совместную программу для участников программы Студтуризма
ПВГУС и «Тольяттикаучук» разработали совместную программу для участников программы Студтуризма
Самарский университет приступил к набору желающих пройти обучение по по IT-специальностям
Самарский университет приступил к набору желающих пройти обучение по по IT-специальностям
Самарцы рассказали, на сколько им хватит накоплений в случае потери дохода
Самарцы рассказали, на сколько им хватит накоплений в случае потери дохода
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 54.85
-0.59
EUR 55.83
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» приглашает гостей
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
В Самаре состоялись соревнования по мини-футболу
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Новый тариф билайна UP — тысячи вариантов в одном решении

21 июля 2022 11:07
108
Новый тариф билайна UP — тысячи вариантов в одном решении

билайн запускает новый тариф UP, который заменит собой основную линейку тарифов оператора для новых продаж и переходов. Внутри него «живут» пять персонажей, их зовут апперы — это пчела Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг и панда Тапа. Каждый из них обладает своей уникальной суперспособностью, с помощью которой клиент билайна сможет «прокачивать» свой тариф и каждый месяц получать дополнительные минуты разговоров, гигабайты интернета, скидки и специальные предложения.

UP — это логичное продолжение тарифа-конструктора «Твое решение», который появился у билайна в октябре 2021 года вместе с обновлением бренда. Тогда 54% аудитории оператора позитивно восприняло изменения в бренде оператора, включая визуальный стиль и новый слоган «На твоей стороне».

Новый тариф заменил собой более 20 продуктов, которые были ранее доступны для подключений. UP соединил в себе лучшее, что было в билайне: продукты для семьи и гибкость тарифа «Твое решение», а также геймификацию пользовательского опыта.

Какие суперсилы есть у апперов:

пчела Базя дает возможность делиться своими минутами и ГБ с номерами членов семьи со скидкой 50%;

  • дракон Юнг дарит неограниченный доступ к YouTube и TikTok;

  • котик Пуш обеспечивает приоритетное обслуживание в службе поддержки клиентов билайна и дает в 1,5 раза больше интернета в роуминге без доплаты;

  • робот Пинг дарит дополнительные 30 минут голосовых вызовов на номера Узбекистана, TCELL Таджикистана, Beeline Кыргызстана и Beeline Армении;

  • панда Тапа защитит от подключения нежелательных подписок в интернете и дает скидку 20% на абонентскую плату для клиентов старше 60 лет.

Для пользователя каждый из апперов представляет собой заранее собранный набор настроек тарифа, который лучше всего подойдет для того или иного сегмента аудитории. При этом у каждого клиента остается возможность дополнительно настроить тариф UP под себя: добавить гигабайты, минуты, SMS, подключить дополнительные сервисы как от билайна, так и от партнеров, например, Яндекс и IVI.

Каждый из пяти апперов имеет 36 вариантов настроек. В итоге получается 180 вариантов базового наполнения тарифа UP и более 1 000 комбинаций с дополнительными опциями.

Тариф UP — начало большого пути трансформации продуктового предложения билайна. Компания активно развивает диджитал-партнерства и планирует постоянно обогащать список сервисов, которые можно будет подключить в тарифе UP и оплачивать прямо со своего мобильного счета.

«С запуском новой тарифной линейки UP мы продолжаем избранный нами вектор развития – оставаться на стороне абонента и предоставлять им удобные сервисы. Наши апперы помогут клиентам подобрать наиболее оптимальный вариант тарифа для себя, а также настроить его таким образом, чтобы пользоваться связью с максимальным комфортом и выгодой», — комментирует директор розничного бизнеса Центрального региона билайн Ринат Маляков. 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Бизнес Самарской области сможет получить средства на оборотные цели по льготной программе Корпорации МСП и Центробанка
21 июля 2022  11:51
Бизнес Самарской области сможет получить средства на оборотные цели по льготной программе Корпорации МСП и Центробанка
52
Сегодня вечером состоится открытие юбилейного Молодежного форума ПФО «iВолга-2022»: стать зрителем может каждый
21 июля 2022  11:11
Сегодня вечером состоится открытие юбилейного Молодежного форума ПФО «iВолга-2022»: стать зрителем может каждый
111
На пленарной сессии были презентованы лучшие проекты, а также обсуждались меры поддержки инициатив, имеющих важное значение для государства и общества.
20 июля 2022  21:28
Дмитрий Азаров принял участие в пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» под председательством Президента РФ 
866
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
20 июля 2022  13:05
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
570
В Самаре пройдет гастрономический фестиваль
20 июля 2022  11:47
В Самаре пройдет гастрономический фестиваль
742
Весь список