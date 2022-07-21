Новый тариф билайна UP — тысячи вариантов в одном решении

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билайн запускает новый тариф UP, который заменит собой основную линейку тарифов оператора для новых продаж и переходов. Внутри него «живут» пять персонажей, их зовут апперы — это пчела Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг и панда Тапа. Каждый из них обладает своей уникальной суперспособностью, с помощью которой клиент билайна сможет «прокачивать» свой тариф и каждый месяц получать дополнительные минуты разговоров, гигабайты интернета, скидки и специальные предложения.

UP — это логичное продолжение тарифа-конструктора «Твое решение», который появился у билайна в октябре 2021 года вместе с обновлением бренда. Тогда 54% аудитории оператора позитивно восприняло изменения в бренде оператора, включая визуальный стиль и новый слоган «На твоей стороне».

Новый тариф заменил собой более 20 продуктов, которые были ранее доступны для подключений. UP соединил в себе лучшее, что было в билайне: продукты для семьи и гибкость тарифа «Твое решение», а также геймификацию пользовательского опыта.

Какие суперсилы есть у апперов:

пчела Базя дает возможность делиться своими минутами и ГБ с номерами членов семьи со скидкой 50%;

дракон Юнг дарит неограниченный доступ к YouTube и TikTok;

котик Пуш обеспечивает приоритетное обслуживание в службе поддержки клиентов билайна и дает в 1,5 раза больше интернета в роуминге без доплаты;

робот Пинг дарит дополнительные 30 минут голосовых вызовов на номера Узбекистана, TCELL Таджикистана, Beeline Кыргызстана и Beeline Армении;

панда Тапа защитит от подключения нежелательных подписок в интернете и дает скидку 20% на абонентскую плату для клиентов старше 60 лет.

Для пользователя каждый из апперов представляет собой заранее собранный набор настроек тарифа, который лучше всего подойдет для того или иного сегмента аудитории. При этом у каждого клиента остается возможность дополнительно настроить тариф UP под себя: добавить гигабайты, минуты, SMS, подключить дополнительные сервисы как от билайна, так и от партнеров, например, Яндекс и IVI.

Каждый из пяти апперов имеет 36 вариантов настроек. В итоге получается 180 вариантов базового наполнения тарифа UP и более 1 000 комбинаций с дополнительными опциями.

Тариф UP — начало большого пути трансформации продуктового предложения билайна. Компания активно развивает диджитал-партнерства и планирует постоянно обогащать список сервисов, которые можно будет подключить в тарифе UP и оплачивать прямо со своего мобильного счета.

«С запуском новой тарифной линейки UP мы продолжаем избранный нами вектор развития – оставаться на стороне абонента и предоставлять им удобные сервисы. Наши апперы помогут клиентам подобрать наиболее оптимальный вариант тарифа для себя, а также настроить его таким образом, чтобы пользоваться связью с максимальным комфортом и выгодой», — комментирует директор розничного бизнеса Центрального региона билайн Ринат Маляков.