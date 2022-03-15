Новый ФАП в селе Высокое подключен к «Самарским РС»

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В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в селе Высокое Пестравского района Самарской области возведено модульное здание фельдшерско-акушерского пункта. Электроснабжение нового объекта обеспечили энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети».

В новом фельдшерско-акушерском пункте будут обслуживаться более 1000 жителей села Высокое. После его открытия пациенты смогут получить первую медицинскую помощь с использованием современного оборудования, не выезжая в районный центр, и пройти прием у специалистов узкого профиля.

Для электроснабжения медучреждения «Самарскими РС» было выделено 12 кВт мощности. Источником питания стала подстанция 110 кВ Пестравка.

Технологическое присоединение к электрическим сетям (ТП) – один из основных видов деятельности ПАО «Россети Волга». Подать заявку на ТП потребитель может через Портал электросетевых услуг «Россети» (https://портал-тп.рф) и с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет». Консультацию по интересующим вопросам можно получить по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220.