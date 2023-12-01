Новые маршруты и пригородные поезда появятся в графике движения КбшЖД

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10 декабря 2023 года с 00:00 на всей сети российских железных дорог будет введен новый график движения пассажирских поездов – на 2023/2024 годы.

На Куйбышевской железной дороге в новом расписании предусмотрено 98 пар поездов дальнего следования. В том числе, будет назначен новый пассажирский поезд № 689/690 Нижний Новгород – Пенза с периодичностью курсирования 1 раз в две недели. Пассажирский поезд № 63/64 Самара – Санкт-Петербург будет ходить ежедневно (в настоящее время – через день).

В пригородном сообщении будут назначены следующие дополнительные поезда:

с 29 декабря 2023 года ежедневно №7450/7449 Кумертау (отпр. 20:28) – Оренбург (приб. 22:42);

с 30 декабря 2023 года ежедневно №7452/7451 Оренбург (отпр. 05:18) – Кумертау (приб. 07:34);

с 30 декабря 2023 года по выходным дням №7425 Приютово (отпр. 12:18) – Абдулино (приб. 12:54);

с 30 декабря 2023 года по выходным дням №7422 Абдулино (отпр. 15:00) – Приютово (приб. 15:34);

с 1 января 2024 года по понедельникам №7595 Абдулино (отпр. 05:16) – Похвистнево (приб. 06:43).

Время указано местное.

Кроме того, планируется продлить маршруты двух пригородных поездов из Уфы до станции Аша в Республике Башкортостан: устанавливается ежедневное курсирование электричек №6401/6405 сообщением Аша – Уфа и №6412/6422 сообщением Дёма – Аша.

С 10 декабря 2023 года по выходным и праздничным дням также назначается вторая пара скорых пригородных поездов «Сурская стрела» по маршруту Кузнецк – Пенза – Саранск, сообщает пресс-служба КбшЖД.