Недекларирование более 25 тысяч литров нефтепродуктов выявили самарские таможенники

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Сотрудники мобильной группы Самарской таможни пресекли попытку незаконного вывоза в Республику Казахстан незадекларированных нефтепродуктов.

В автоцистерне самарские таможенники обнаружили более 25 тыс. литров смазочной жидкости «Эмульсол ЭКС-АТ». У водителя отсутствовали документы, подтверждающие таможенное декларирование данного вида нефтепродуктов.

Согласно проведенной экспертизе товар идентифицирован как смазочно-охлаждающая жидкость на основе минерального масла. Рыночная стоимость выявленного нефтепродукта составляет около 1,5 млн рублей.

По данному факту службой по Оренбургской области Самарской таможни в отношении отправителя товара возбуждено дело об административном правонарушении. Товар арестован. Проводится дальнейшее расследование, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни