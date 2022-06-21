Названа дата открытия бывшего «Макдоналдса» на Полевой в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Желание помочь знакомому обернулось для самарца потерей своих сбережений
Желание помочь знакомому обернулось для самарца потерей своих сбережений
В Самарской области стартовала приемная кампания федерального проекта «Профессионалитет»
В Самарской области стартовала приемная кампания федерального проекта «Профессионалитет»
Самарчанки разлюбили короткие платья
Самарчанки разлюбили короткие платья
Молодые предприниматели Самарской области могут получить 500 тысяч рублей на развитие своего дела
Молодые предприниматели Самарской области могут получить 500 тысяч рублей на развитие своего дела
Оператор билайн запускает игру «Камень–ножницы–бумага» с ценными призами
Оператор билайн запускает игру «Камень–ножницы–бумага» с ценными призами
Калининградские власти опубликовали перечень запрещенных для перевозки через Литву товаров
Калининградские власти опубликовали перечень запрещенных для перевозки через Литву товаров
Минтруд сообщил о росте числа безработных в России
Минтруд сообщил о росте числа безработных в России
Тольяттинскому неплательщику алиментов запретили регистрировать дом и участок
Тольяттинскому неплательщику алиментов запретили регистрировать дом и участок
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.71
-0.16
EUR 59.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Впервые в Самаре: в СОУНБ пройдет театральное прочтение двух пьес Константина Стешика
XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» пройдёт в театре «Дилижанс»
В Сызрани прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Названа дата открытия бывшего «Макдоналдса» на Полевой в Самаре

21 июня 2022 10:34
197
Названа дата открытия бывшего «Макдоналдса» на Полевой в Самаре

Стало известно, когда в Самаре заработает первый ресторан сети «Вкусно и точка». Об этом 63.RU сообщил источник в компании.

— Открытие запланировано на понедельник, 27 июня, в 10:00. Кроме Самары, в этот день планируют возобновить работу ресторанов в Тольятти, Нижнем Новгороде, Воронеже, Сочи и Ярославле, — пояснил собеседник.

Рестораны «Макдоналдс» приостановили работу в Самаре и других городах страны после введения санкций против России из-за спецоперации на Украине. Сотрудников отправили в режим простоя, сохранив за ними 2/3 зарплаты.

В мае представители «Макдоналдс» объявили, что сеть намерена полностью избавиться от активов в России. И покупатель быстро нашелся. 2 июня ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса «Макдоналдс». При этом продавец в течение 15 лет будет вправе на рыночных условиях выкупить его обратно. А вот новый владелец не сможет использовать бренд и рецептуры американской корпорации.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области
21 июня 2022  12:13
На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области
99
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
20 июня 2022  10:30
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
405
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
19 июня 2022  10:32
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
802
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
18 июня 2022  11:25
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
875
Цель проекта - оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
17 июня 2022  19:55
Дмитрий Азаров на ПМЭФ подписал соглашение о реализации нового в стране проекта «Социальный координатор»
1027
Весь список