Названа дата открытия бывшего «Макдоналдса» на Полевой в Самаре

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Стало известно, когда в Самаре заработает первый ресторан сети «Вкусно и точка». Об этом 63.RU сообщил источник в компании.

— Открытие запланировано на понедельник, 27 июня, в 10:00. Кроме Самары, в этот день планируют возобновить работу ресторанов в Тольятти, Нижнем Новгороде, Воронеже, Сочи и Ярославле, — пояснил собеседник.

Рестораны «Макдоналдс» приостановили работу в Самаре и других городах страны после введения санкций против России из-за спецоперации на Украине. Сотрудников отправили в режим простоя, сохранив за ними 2/3 зарплаты.

В мае представители «Макдоналдс» объявили, что сеть намерена полностью избавиться от активов в России. И покупатель быстро нашелся. 2 июня ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса «Макдоналдс». При этом продавец в течение 15 лет будет вправе на рыночных условиях выкупить его обратно. А вот новый владелец не сможет использовать бренд и рецептуры американской корпорации.