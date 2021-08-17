На КбшЖД проходит акция «Внимание, переезд!»

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С 16 августа по 16 сентября на полигоне Куйбышевской железной дороги проходит акция «Внимание, переезд!», направленная на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на пересечениях автомобильных и железных дорог.

С начала текущего года зафиксирован значительный рост нарушений ПДД на железнодорожных переездах со стороны автомобилистов. Некоторые из них привели к дорожно-транспортным происшествиям с поездами, в том числе с пассажирскими. Так, с начала 2021 года на железнодорожных переездах КбшЖД произошло 12 ДТП, что в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

Для железнодорожников безопасность пассажиров и перевозок является приоритетным направлением деятельности, и не реагировать на сложившуюся ситуацию невозможно.

К решению данного вопроса Куйбышевская железная дорога подходит комплексно. Совместно с органами государственной власти и подразделениями ГИБДД проводится профилактическая работа с автомобилистами, организуются информационно-разъяснительные акции.

На железнодорожных переездах проходят рейды, предусмотрены внеплановые проверки всех железнодорожных переездов с привлечением представителей ГИБДД, муниципальных образований, представителей дорожных организаций и автотранспортных предприятий. Во время комиссионных проверок особое внимание уделяется обеспечению условий видимости, состоянию автомобильных подъездов к переездам и дорожных знаков на подходах.

При выявлении несоответствий в содержании проезжей части информация направляется в территориальные администрации и организации, обслуживающие автодороги, с требованием о незамедлительном выполнении работ по приведению подходов автодорог к железнодорожным переездам в соответствие с нормативными документами.

Руководство Куйбышевской магистрали призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

Фото: КбшЖД