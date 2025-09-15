Я нашел ошибку
Теперь заявку можно подать до 25 сентября.
Продлен приём заявок в волонтёрский штаб форума «Россия – спортивная держава»
В губернии подвели итоги выборной кампании: «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы региона, получив 2777 мандатов из 2992.
Александр Фетисов: «Муниципальный депутат работает от жителей на расстоянии вытянутой руки»
За три дня работы в Струковском саду её посетителями стали более 7 тысяч человек, а участниками – 6 писателей из Москвы, Новосибирска и Ленинск-Кузнецкого, около 100 поэтов и прозаиков из Самары и региона, а также 12 местных и московских издательств. 
«Читающая Самара»: книжная ярмарка стала одной из площадок Дня города
Дачные строения и надворные постройки горели на площади 200 квадратных метров.
В поселке Алексеевка в СНТ «Труд Пенсионеров» горели дачные строения и надворные постройки
Ярким началом фестиваля стал масштабный парад-дефиле оркестров по улице Куйбышева.
Музыкальные коллективы Росгвардии выступили на всероссийском фестивале духовых оркестров в Самаре
На Крымской площади состоялось заключительное мероприятие.
В Самаре завершилась областная акция «Самарская область – наш дом»
Цифровой ID в МАХ — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое.
МАХ в пилотном режиме запустил возможность создания Цифрового ID
Более 45 членов Союза художников России и мастеров декоративно-прикладного творчества представили свои работы и провели творческие мастер-классы для гостей. 
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» прошел в Самаре ко Дню города
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
Надежный интернет и связь для стабильной работы: «билайн бизнес» представляет сервисы для устойчивой связи

15 сентября 2025 15:58
161
В качестве основной и самой надежной альтернативы мобильному интернету «билайн бизнес» предлагает проводной интернет.

Erid 2VSb5xHtqJH  

Современный бизнес немыслим без постоянного подключения к интернету: прием платежей, работа с онлайн-заказами, CRM-системами и ЭДО требуют стабильного канала связи. Однако мобильный интернет может периодически прерываться, что парализует все операционные процессы и ведет к потере прибыли. «Билайн бизнес» (направление ПАО «ВымпелКом», объединяющее под брендом «Билайн» корпоративные услуги и сервисы) предлагает комплекс надежных решений, которые обеспечат бесперебойную работу любой компании – от розничного магазина до пункта выдачи заказов.

Фиксированный интернет и Управляемый Wi-Fi для ваших клиентов и сотрудников

В качестве основной и самой надежной альтернативы мобильному интернету «билайн бизнес» предлагает проводной интернет. Это высокоскоростное и стабильное подключение по оптоволоконной линии, которое гарантирует отсутствие обрывов и позволяет работать в привычном ритме: беспрепятственно принимать оплаты картами, отпускать онлайн-заказы и работать в облачных сервисах. Но что делать с клиентами, которые, например, ожидают в вашем пункте выдачи заказов (ПВЗ) и не могут получить смс или войти в приложение? К решению можно легко и безопасно подключить опцию Управляемый Wi-Fi, обеспечив бесплатным доступом в интернет ваших посетителей и создав для них дополнительный комфорт.
Согласно внутренним статистическим данным Билайн, 79% компаний, подключивших интернет для бизнеса от Билайн, довольны качеством работ. Рекомендовать провайдера друзьям и знакомым готовы 63% опрошенных в рамках внутреннего исследования.

Фемтосоты: усиление мобильной связи там, где это необходимо

Для борьбы с главной проблемой мобильной связи – слабым или нестабильным сигналом внутри помещений – Билайн предлагает фемтосоту. Это компактное устройство, которое создает зону уверенного приема сотовой связи в местах, где его качество неудовлетворительно, например, в подвальных помещениях, офисах с плотной планировкой или торговых залах. Фемтосота эффективно усиливает сигнал, обеспечивая кристально чистую голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет на частотах оператора. Это напрямую увеличивает возможности для бизнеса: вы никогда не пропустите звонок от клиента, а ваши сотрудники смогут бесперебойно принимать платежи через мобильные терминалы и оформлять заказы даже в условиях ранее недоступного покрытия.

Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг «билайн бизнес»: 

«Стабильный интернет и связь – это не опция, а основа современного бизнеса, напрямую влияющая на его доходность. Наши решения – проводной интернет, Управляемый Wi-Fi и фемтосоты – работают в комплексе, создавая цифровую среду, в которой компании надежно защищены от простоев. Это позволяет нашим клиентам сосредоточиться на развитии своего дела, не отвлекаясь на проблемы со связью».

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru 
г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Фото:  freepik.com

 

