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На железнодорожных переездах в Самаре для автолюбителей была организована викторина на знание ПДД
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На железнодорожных переездах в Самаре для автолюбителей была организована викторина на знание ПДД

26 августа 2021 15:37
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В качестве экзаменаторов выступили сотрудники Госавтоинспекции по Самарской области и Самарской дистанции пути.

Сегодня в рамках акции «Внимание, переезд!» на железнодорожных переездах в черте города Самара для автолюбителей была организована викторина на знание ПДД. В качестве экзаменаторов выступили сотрудники Госавтоинспекции по Самарской области и Самарской дистанции пути.

Всего в мероприятии приняли участие более 50 водителей автотранспорта, все участники справились с заданием на отлично и не допустили ни одной ошибки при ответе на вопросы. От железнодорожников и сотрудников полиции автомобилисты получили сувениры с хэштегом «ЯсоблюдаюПДД».

 

Фото: КбшЖД

Теги: акция Внимание, переезд Мероприятия

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