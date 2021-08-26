На железнодорожных переездах в Самаре для автолюбителей была организована викторина на знание ПДД

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Сегодня в рамках акции «Внимание, переезд!» на железнодорожных переездах в черте города Самара для автолюбителей была организована викторина на знание ПДД. В качестве экзаменаторов выступили сотрудники Госавтоинспекции по Самарской области и Самарской дистанции пути.

Всего в мероприятии приняли участие более 50 водителей автотранспорта, все участники справились с заданием на отлично и не допустили ни одной ошибки при ответе на вопросы. От железнодорожников и сотрудников полиции автомобилисты получили сувениры с хэштегом «ЯсоблюдаюПДД».

Фото: КбшЖД