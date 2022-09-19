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Как сообщает РИА Новости, на телеканале "Россия" выйдет новое авторское шоу Андрея Малахова – "Малахов". Премьеру анонсировали на 26 сентября.

"Все, чем живет большая страна, каких свершений добиваются наши люди, какие испытания приходится им преодолевать, какие духовные открытия происходят в их жизни – обо всем этом откровенно и от души расскажут гости новой программы "Малахов", – говорится в сообщении канала.

Детали формата новой программы на канале не уточнили. Известно, что она будет выходить с понедельника по пятницу в 16.30.

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков