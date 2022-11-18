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На первой сборочной линии АвтоВАЗа произведена тестовая сборка первого автомобиля Lada Vesta NG. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе компании, передают "Известия".

Уточняется, что на данном автомобиле проверялась корректность работы перенесенного оборудования, технологий, а также готовность необходимых процессов.

В компании отметили, что автомобиль не покинет сборочную площадку и в дальнейшем будет использоваться только для обучения персонала.

В ближайшие месяцы АвтоВАЗ продолжит процессы подготовки к серийному производству Lada Vesta NG, настройки оборудования, организации производственных и логистических схем. Старт выпуска Lada Vesta NG намечен на начало весны 2023 года.

Фото: LADA/ИЗВЕСТИЯ