На Куйбышевской железной дороге стартовал месячник «Внимание, переезд!»

95

С 20 ноября по 20 декабря 2023 года в рамках акции «Внимание, переезд!» специальные профилактические мероприятия и акции, ориентированные на формирование личной культуры безопасности на железнодорожных переездах, будут проведены на всем полигоне Куйбышевской магистрали.

Железнодорожники усилят профилактическую работу с автомобилистами на наиболее загруженных и проблемных с точки зрения соблюдения водительской дисциплины переездах. Сотрудники магистрали проведут рейды и выездные осмотры с привлечением представителей ГИБДД, транспортной прокуратуры, надзорных органов, местных администраций, автотранспортных предприятий, общественных организаций автомобилистов и дорожных хозяйств.

Также в ходе комиссионных проверок особое внимание будет уделено обеспечению условий видимости, состоянию проезжей части и дорожных знаков на подходах к переездам. При выявлении несоответствий в содержании автомобильных подъездных путей информация будет направлена в территориальные администрации и организации, обслуживающие автодороги, с требованием о незамедлительном выполнении работ по приведению подходов автодорог к железнодорожным переездам в соответствие с нормативными документами.

Напомним, что с начала текущего года на железнодорожных переездах в границах Куйбышевской железной дороги было допущено шесть дорожно-транспортных происшествий, что соответствует аналогичному показателю прошлого года.

В связи с тем, что все ДТП произошли по вине водителей автотранспортных средств, вследствие нарушения ими правил дорожного движения, особое внимание в рамках месячника будет уделено разъяснительной работе с автомобилистами.

Куйбышевская железная дорога выражает серьезную обеспокоенность положением дел на железнодорожных переездах и призывает водителей автотранспорта к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД