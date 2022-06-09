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Опрос проводился среди 2,7 тысяч абонентов билайн - мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет.
На чем продолжают экономить россияне в первой половине 2022 года
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На чем продолжают экономить россияне в первой половине 2022 года

9 июня 2022 14:28
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Опрос проводился среди 2,7 тысяч абонентов билайн - мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет.

Олератор билайн бизнес с помощью собственного сервиса для проведения маркетинговых исследований «Мобильные опросы» провел опрос, посвященный изучению изменений поведения жителей РФ. Опрос проводился среди 2,7 тысяч абонентов билайн - мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек*.

Так, в 2022 году заметным трендом стало стремление россиян найти работу с «белой зарплатой», что, в свою очередь, увеличило спрос на зарплатные банковские карты. 

В апреле также возрос интерес населения к банковским вкладам вследствие повышенных процентов, предлагаемых финансовыми организациями. Кроме этого, исследуемая аудитория стала чаще пользоваться такими банковскими продуктами, как потребительский кредит, инвестиции и ипотека. Интерес к потребительским кредитам вырос на 5%, вследствие стремления многих россиян срочно совершить сравнительно крупные покупки (бытовая техника, мебель и т.д.) в ожидании стремительного и непрогнозируемого роста цен на многие товары. Очевидно, что масштабы предполагаемого роста цен в глазах потребителей перекрывали расходы по обслуживанию потребкредитов.

Топ-10 финансовых действий потребителей, Апрель2022

Оформление вкладов попадает в Топ-3 действий с финансовыми продуктами, совершенных потребителями за последний месяц.

Тем не менее, 19% опрошенных снимали деньги со счетов, 15% отложили идею взять кредит и 15% открыли новый вклад.

Многие респонденты в ближайшие несколько месяцев планируют досрочно погасить или рефинансировать кредиты или оформить новые вклады. При этом приобретение недвижимости или транспортного средства все реже входят в обозримые планы наших граждан.

Так на чем россияне продолжают экономить?

В нынешней ситуации многие потребители перешли на более дешевые продукты в таких категориях как бытовая химия и личная гигиена (34%), продукты питания и напитки (32%), одежда и обувь (29%), лекарства (12%).

При этом покупки впрок так же наблюдаются в этих категориях. Так, 14% россиян сделали запасы бытовой химии и средств личной гигиены, продуктами питания и напитками запаслись 14%, а 12% опрошенных сделали резерв лекарственных средств. 

Покупательское поведение по категориям, Апрель 2022

50% россиян отказалось от покупок автомобилей и недвижимости, 45% воздержалось от покупки бытовой техники, и также 45% отложило приобретение мебели и предметов интерьера. 

Многие отрасли российской экономики почувствовали на себе изменение покупательского поведения. Но, наиболее стабильно россияне продолжают тратить средства на мобильную связь, ТВ, страхование и медицинские услуги. 

К категориям, на которых меньше всего сказалась сложившаяся негативная конъюнктура относятся сектор услуг (67%), лекарства (61%), продукты питания и напитки (60%). 

Люди из старших возрастных групп (35—60 лет) чаще, в сравнении с более молодыми группами, отказываются от любых расходов, за исключением товаров повседневного спроса и самых необходимых услуг. 

Результаты опроса показали, что сложившаяся политико-экономическая ситуация внесла заметные коррективы в потребительское поведение россиян, которые стали более вдумчиво относиться к собственным расходам.

Оператор билайн на постоянной основе проводит опросы среди населения РФ с помощью своего собственного исследовательского сервиса «Мобильные опросы». В апреле также был проведен всероссийский банковский мониторинг, который позволил выявить основные тенденции в финансовом секторе, а также сделать достаточно интересные прогнозы на будущее.

*  в опросе принимали участие только респонденты, давшие согласие на обработку данных в целях проведения маркетингового исследования.

 

Фото:   pexels

 

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