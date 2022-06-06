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Моторостроители «ОДК-Кузнецов» провели День защиты детей

6 июня 2022 14:27
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Перед проходной «ОДК-Кузнецов» организаторы устроили развлекательную программу для детей работников предприятия.

В субботу, 4 июня, на самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха «ОДК-Кузнецов» прошел праздник для детей работников. В поддержку Международного дня защиты детей совет молодежи и первичная профсоюзная организация провели конкурсы и игры на открытом воздухе.

Перед проходной «ОДК-Кузнецов» организаторы устроили развлекательную программу для детей работников предприятия. Ведущие поздравили школьников с началом летних каникул и с наступившим Днем защиты детей. В этом году впервые к организации детского праздника подключились участники совета молодежи – активисты предприятия.

Для ребят были подготовлены спортивные состязания и развивающие игры. Мероприятие прошло в формате командной эстафеты и завершилось творческим конкурсом на лучший рисунок на асфальте на тему «Краски моего лета». Победители определились в трех возрастных группах. От предприятия ребятам подарили призы за самые интересные и оригинальные работы.

«Мы очень переживали, что будет непросто организовать праздник для детей, среди нас нет профессиональных аниматоров, – рассказала председатель Совета молодежи «ОДК-Кузнецов» Евгения Кочерова. – Все, что мы придумывали и делали, конечно же шло от сердца. Оказалось, что с детьми работать намного легче, чем со взрослыми. Во время праздника мы старались уделить внимание всем, даже самым скромным юным участникам, посетившим утренник. На мой взгляд, организаторы справились со своей задачей хорошо. По счастливым лицам детей мы поняли – удалось многое. Искренность, доброта и приподнятое настроение стали спутниками этого праздника». 

«В этом году мы приняли решение провести праздник, посвященный Дню защиты детей, в более широком формате, добавить больше спортивных и игровых конкурсов, не ограничиваться традиционными «веселыми стартами» и конкурсами загадок, – отметил ведущий специалист первичной профсоюзной организации «ОДК-Кузнецов» Антон Скотынянский. – Несмотря на дождливую погоду, пришло вдвое больше детей и родителей, чем в прежние годы. После подвижных игр в завершение праздника всех участников ждал сюрприз – шоу мыльных пузырей. Затем всем, даже самым маленьким участникам, представилась возможность пофантазировать на тему «Лето моей мечты». Всегда тяжело оценивать творчество и работы детей, но нашему ответственному жюри в составе представителей Совета молодежи и Профсоюзного комитета все-таки пришлось сделать выбор, всем участникам были вручены поощрительные призы».

 

Фото:    «ОДК-Кузнецов»

 

Теги: Мероприятия

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