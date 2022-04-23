МКС с помощью двигателей российского корабля "Прогресс" уклонилась от космического мусора

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Орбита Международной космической станции была скорректирована в субботу днем при помощи двигателей корабля "Прогресс МС-18", чтобы уклониться от космического мусора. Об этом сообщили в Роскосмосе, передает ТАСС.

"Космический мусор позади, российский "Прогресс" увел МКС от столкновения с ним. Роскосмос в 16:25 мск провел внеплановую коррекцию высоты орбиты станции", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

Как уточнили в Роскосмосе, двигатели "Прогресса МС-18" после включения проработали 623 секунды. "После проведения маневра высота орбиты МКС, предварительно, увеличилась на 1,8 км", - пояснили в госкорпорации.

В настоящий момент, добавили в Роскосмосе, российские двигатели являются единственным штатным средством поддержания высоты орбиты станции. В среднем они обеспечивают 11 коррекций орбиты в год.

На борту МКС находятся российские космонавты Олег Артемьев, который также является спецкором ТАСС на МКС, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, американские астронавты Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА), представитель Германии Маттиас Маурер, а также бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа, три бизнесмена из США, Израиля и Канады - Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пэти.

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС