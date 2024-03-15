Microsoft с 20 марта закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России

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Американская компания Microsoft отправила российским компаниям письмо о том, что c 20 марта 2024 года закроет доступ к своим облачным продуктам для российских организаций. Источник на IT-рынке также сообщил РБК о получении такого письма своим заказчиком. Информацию о письме РБК подтвердили в ГК Softline (разработчик экосистемы Softline Universe). PR-директор Softline Светлана Ащеулова сообщила о получении аналогичной информации и от Amazon.

«В связи с этим ГК Softline предупреждает о возможных функциональных ограничениях в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google», — сказала она РБК. Ащеулова со ссылкой на письма правообладателей уточнила, что с указанной даты будет прекращен доступ к облачным продуктам, таким как Power BI, Dynamics CRM и др. «Мы ожидаем, что приостановка также затронет облачные решения, содержащие эти продукты», — сказала представитель российского разработчика.

В Microsoft объяснили, что из-за санкций ЕС не смогут поставлять «определенное программное обеспечение для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в России».

«Microsoft должна прекратить действие этих подписок к 20 марта 2024 года, до будущих указаний ЕС, которые изменят это решение, или общего или специального разрешения от регулирующих органов ЕС. После 20 марта 2024 года вы не сможете получить доступ к этим продуктам или услугам Microsoft, а также к любым данным, хранящимся в них», — говорится в письме компании.

Это связано с 12-м пакетом санкций ЕС против России, который был принят 19 декабря 2023 года.

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