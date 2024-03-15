Я нашел ошибку
Главные новости:
Они смогли лично убедиться в прозрачности и легитимности хода выборов в Самарской области.
В Самарской области продолжают работу международные наблюдатели и эксперты
Голосование на выборах Президента России продолжится 16 марта.
Явка избирателей в первый день голосования в Самарской области составила 36,74%
Успех мол.одому актеру принесли роли в спектаклях, поставленных Анатолием Эфросом
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни
Microsoft в письме клиентам из России объявила, что c 20 марта приостановит доступ к своим облачным продуктам из-за санкций ЕС.
Microsoft с 20 марта закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России
Маршрут у пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом займет 2 часа 15 минут.
РЖД показала рендер скоростного поезда Москвы - Санкт-Петербург
Первый день голосования подходит к своему завершению.
Павел Покровский: "В первый день голосования нарушений нет"
Сегодня в 14.20 состоялось первое подведение итогов викторины «За родное – за своё».
«За родное – за своё»: жительница Кировского района Самары стала обладателем первого из пяти автомобилей «Лада Веста»
Этнопарк дружбы народов – это уникальный архитектурный ансамбль из 20 национальных домов и подворий, раскрывающий культуру народов, проживающих в Самарском крае.
«Эх, блин, масленица!»: Этнопарк дружбы народов приглашает на праздничную программу
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.64
0.1
EUR 100.26
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Фестиваль трансформационных игр "БезЗАморочек" пройдет в Самаре
«Добрые новости»: 15 марта состоится лекция "В единстве ценностей единство России. Лучшие практики проектов для школ"
В Историческом парке Самары прошел Полуфинал регионального этапа интеллектуальной Олимпиады «IQ ПФО» среди студентов
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Microsoft с 20 марта закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России

15 марта 2024 20:44
146
Microsoft в письме клиентам из России объявила, что c 20 марта приостановит доступ к своим облачным продуктам из-за санкций ЕС.

Американская компания Microsoft отправила российским компаниям письмо о том, что c 20 марта 2024 года закроет доступ к своим облачным продуктам для российских организаций. Источник на IT-рынке также сообщил РБК о получении такого письма своим заказчиком. Информацию о письме РБК подтвердили в ГК Softline (разработчик экосистемы Softline Universe). PR-директор Softline Светлана Ащеулова сообщила о получении аналогичной информации и от Amazon.

«В связи с этим ГК Softline предупреждает о возможных функциональных ограничениях в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google», — сказала она РБК. Ащеулова со ссылкой на письма правообладателей уточнила, что с указанной даты будет прекращен доступ к облачным продуктам, таким как Power BI, Dynamics CRM и др. «Мы ожидаем, что приостановка также затронет облачные решения, содержащие эти продукты», — сказала представитель российского разработчика.

В Microsoft объяснили, что из-за санкций ЕС не смогут поставлять «определенное программное обеспечение для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в России».

«Microsoft должна прекратить действие этих подписок к 20 марта 2024 года, до будущих указаний ЕС, которые изменят это решение, или общего или специального разрешения от регулирующих органов ЕС. После 20 марта 2024 года вы не сможете получить доступ к этим продуктам или услугам Microsoft, а также к любым данным, хранящимся в них», — говорится в письме компании.

Это связано с 12-м пакетом санкций ЕС против России, который был принят 19 декабря 2023 года.

 

Фото:   freepik.com

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров проголосовал на выборах Президента России
15 марта 2024  13:58
Губернатор Дмитрий Азаров проголосовал на выборах Президента России
351
Два проекта из сферы культуры стали победителями региональной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени»
15 марта 2024  13:53
Два проекта из сферы культуры стали победителями региональной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени»
339
В Самарской области на выборах Президента работают международные наблюдатели
15 марта 2024  12:42
В Самарской области на выборах Президента работают международные наблюдатели
434
На избирательных участках в Самаре можно проголосовать и за общественные пространства, которые благоустроят в 2025 году
15 марта 2024  11:56
На избирательных участках в Самаре можно проголосовать и за общественные пространства, которые благоустроят в 2025 году
679
В Самаре 17 марта перекроют дороги в центре города
15 марта 2024  11:15
В Самаре 17 марта перекроют дороги в центре города
291
Весь список