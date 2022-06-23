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Microsoft продолжит сокращать бизнес в России до тех пор, пока от него ничего не останется

23 июня 2022 21:58
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Такое заявление сделал в интервью The Washington Post президент компании Брэд Смит.

Американская компания Microsoft планирует продолжить сокращать свой российский бизнес до тех пор, пока от него ничего не останется. Такое заявление в четверг, 23 июня, сделал в интервью The Washington Post президент компании Брэд Смит, пишут "Известия".

«Что касается России, то мы видим, как наш бизнес там сокращается, сокращается, сокращается и, по-видимому, будет сокращаться до тех пор, пока от него почти ничего и совсем ничего не останется», — сказал он в интервью.

При этом Смит отметил, что компания намерена поддерживать российских сотрудников.

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