Mercedes показала огромный 56-дюймовый дисплей для автомобилей. Все кнопки теперь виртуальные!

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Немецкий концерн Mercedes-Benz показал огромный изогнутый дисплей для автомобилей — MBUX Hyperscreen, передает iphones.ru со ссылкой на The Verge.

Он занимает всю переднюю панель и оснащен системой искусственного интеллекта. Новинка появится в электрокаре EQS в 2022 году.

Экран состоит из трёх дисплеев общей диагональю 56 дюймов. Стекло закаляют при температуре выше 650 градусов по Цельсию. Благодаря этому оно получается максимально прочным и четким. В ходе суровых краш-тестов оно даже не треснуло.

Главная фишка гаджета — наличие ИИ, который делает «общение» с авто комфортным.

К примеру, если водитель в одном и том же месте включает режим повышения клиренса, электрокар это запомнит и будет делать самостоятельно. Или при определённых условиях предлагает звонить некоторым контактам.

Яркость дисплеев регулируется автоматически в зависимости от внешних факторов. За производительность отвечает мощный 8-ядерный процессор и 24 ГБ оперативной памяти.

Предусмотрена система тактильной обратной связи. За её работу отвечает 12 особых силовых приводов.

Фото: iphones.ru