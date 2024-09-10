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Мебельная компания «Версаль» из Самары в два раза ускорила процесс производства благодаря нацпроекту «Производительность труда»

10 сентября 2024 11:59
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Мебельная компания «Версаль» из Самары в два раза ускорила процесс производства благодаря нацпроекту «Производительность труда»

На самарском предприятии «Версаль» благодаря национальному проекту «Производительность труда» в два раза быстрее изготавливают корпусную мебель и комплектующие из отечественных материалов. Напомним, национальные проекты в субъектах РФ реализуются по решению Президента страны Владимира Путина.

Помощь предприятию в повышении производительности труда и внедрению методик бережливого производства оказали эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК).

«Одним из наиболее заметных изменений стало понимание рабочей группы предприятия, что можно и нужно работать по-новому», — рассказал руководитель проекта РЦК Сергей Нуштин.

В ходе проекта на эталонном участке по сборке мебели для ванных комнат была проведена оптимизация производственных процессов, внедрена система производственного анализа, а перераспределение рабочих задач позволило устранить диспропорции в нагрузке на сотрудников. Эти и другие изменения привели к ускорению производственного процесса на 56% и повышению выработки на 35%. Планируемый экономический эффект от внедренных изменений составит более 3 млн рублей.

«Мы видим реальные изменения в работе предприятия. Новые подходы позволили ускорить производство на эталонном участке. Это значительный шаг вперед в области образовательных и производственных практик для всего коллектива», – отметил директор ООО «Версаль» Владислав Подлеснов.

На сегодня 180 компаний благодаря нацпроекту улучшают производственные процессы. В Самарской области нацпроект «Производительность труда» давно зарекомендовал себя как эффективная нефинансовая мера поддержки со стороны государства. Также Правительство Самарской области оказывает финансовую помощь промышленным предприятиям.

К примеру, в 2022 году, благодаря займу Фонда развития промышленности компания «Версаль» смогла приобрести современное оборудование, создать дополнительные рабочие места, нарастить производственные мощности и преобразовать цеха мебели в полноценную фабрику. Инвестиции в создание фабрики составили 51,2 млн рублей, из них 14,8 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и еще 6,3 млн рублей – Фонд развития промышленности Самарской области. Средства были выделены в виде льготного займа по федерально-региональной программе «Проекты развития» при поддержке министерства промышленности и торговли Самарской области.

В Самарской области региональным министерством промышленности и торговли оказывается всесторонняя поддержка промышленных предприятий по вопросам участия в национальном проекте «Производительность труда», получения льготного целевого займа из федерального и регионального Фондов развития промышленности.

«Начиная с 2015 года, ФРП профинансировано 38  инвестиционных проекта на сумму более 19,7 млрд рублей, в том числе 4 из них по совместным программам федерального и регионального фондов. Также фондом развития промышленности Самарской области только за счет средств областного бюджета поддержано 50 инвестпроектов на сумму свыше 1 млрд рублей. Работа федерального и регионального ФРП, предоставление совместного финансирования по-прежнему остается ключевым инструментом поддержки предприятий», — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков.

Напомним, в этом году Государственный фонд развития промышленности (ГФРП) Самарской области был дополнительно докапитализирован на 406 млн рублей. Эти средства будут направлены на поддержку промышленных проектов, направленных на импортозамещение и развитие высокотехнологичных производств в регионе.

Фото: Фонд развития промышленности

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