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McDonald's под новым брендом планирует открыться в России 12 июня. Первым заработает ресторан в центре Москвы в районе станции метро "Пушкинская", сообщил ТАСС источник в компании.

McDonald's под новым именем вернется в Россию 12 июня. Пока заработает только ресторан на Тверской [улице], в районе "Пушкинской", - сказал собеседник агентства, не уточнив название нового бренда.

McDonald’s приостановил работу всех 850 своих ресторанов в РФ 14 марта, вскоре после начала военной операции на Украине. 16 мая компания, доля которой на рынке общепита достигала 7%, объявила об уходе из России и при посредничестве Минпромторга продала бизнес российскому собственнику. Покупателем стал бизнесмен Александр Говор. Сеть будет работать под новым брендом, а все ее сотрудники сохранят места "на эквивалентных условиях" в течение как минимум двух лет. Ориентировочно рестораны смогут заработать в середине июня.

Как сообщил ТАСС гендиректор McDonald's в России Олег Пароев, вывески со старым логотипом будут демонтированы. Фирменная желтая буква "М" не останется в бренде, под которым будут работать рестораны McDonald's в России. По его словам, франчайзи в РФ предложат работать под новым брендом, который разработают и презентуют в ближайшее время.

Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, власти столицы поддержат возобновление работы ресторанов McDonald's под новым брендом. Российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС