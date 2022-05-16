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McDonald's объявил об уходе с российского рынка

16 мая 2022 19:16
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Компания намерена продать бизнес "местному покупателю", который не сможет использовать прежние название, логотип и меню.

Компания McDonald's объявила об уходе с российского рынка и приступила к продаже своего бизнеса в РФ, передает ТАСС

"Спустя более 30 лет работы в этой стране McDonald's Corporation объявила, что уйдет с российского рынка, и начала процесс продажи своего российского бизнеса", - говорится в ее заявлении, опубликованном в понедельник на портале PR Newswire.

В заявлении указывается, что компания намерена продать бизнес "местному покупателю", который не сможет использовать прежние название, логотип и меню. Отмечается также, что в России будет сохранен соответствующий товарный знак. В компании подчеркнули, что решение уйти с российского рынка было "чрезвычайно трудным" с учетом работающих в сети 62 тыс. сотрудников и сотен российских поставщиков.

Как ранее уточнил ТАСС источник в McDonald's, рестораны сети продолжат работу в РФ под новым брендом в середине июня, при этом рабочие места, большинство поставщиков и меню сохранятся, "по факту уйдет только название".

После начала спецоперации РФ на Украине ряд иностранных компаний сообщил о прекращении работы в России. О временном закрытии McDonald's объявила в марте. В апреле в отчете за первый квартал 2022 года корпорация сообщила о потере $127 млн в результате прекращения работы в России и на Украине.

 

Фото:   Михаил Джапаридзе/ТАСC

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