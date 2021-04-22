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Марсоход Perseverance протестировал технологию добычи кислорода из атмосферы Красной планеты

22 апреля 2021 15:20
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Это поможет в будущем отправить на Марс пилотируемую экспедицию, считают в NASA.

Ровер Perseverance протестировал технологию добычи кислорода из марсианской атмосферы с помощью прибора MOXIE. Это нужно для будущих пилотируемых миссий на Красную планету, ведь получаемый таким образом кислород можно использовать не только для дыхания марсонавтов, но и в качестве топлива, передает ТАСС. Об этом NASA пишет на своем сайте.

Марсианская атмосфера в основном состоит из углекислого газа (около 96%), аргона (около 2%) и азота (около 2%). Кислорода в ней лишь 0,146%. Человек не может дышать таким воздухом, поэтому для будущих миссий на Красную планету специалисты планируют разработать установки для добычи кислорода из атмосферы Марса или других источников. Кроме того, кислород может служить топливом для ракет – если человечество научится добывать топливо на Красной планете, то на марсианские ракеты будет помещаться больше полезной нагрузки.

Первая установка, которая может добывать кислород из атмосферы Марса, установлена на борту ровера Perseverance. Прибор называется MOXIE и по размеру сравним с тостером. Чтобы получить кислород, прибор расщепляет углекислый газ (CO2), забирая из него один атом кислорода. Побочный продукт реакции – угарный газ – MOXIE выделяет обратно в атмосферу планеты. Прибор сделан из термопрочных материалов, поскольку для работы MOXIE нужна температура около 800 °С. 

Специалисты миссии впервые запустили его 20 апреля. В результате тестового запуска MOXIE получил около 5 г кислорода – такого количества человеку хватит примерно на 10 минут. Всего прибор рассчитан на получение примерно 10 г кислорода в час.

"Это жизненно важный первый шаг в направлении переработки углекислого газа в кислород на Марсе, – отметил заместитель руководителя научного директората NASA Джим Рейтер. – MOXIE предстоит еще много работы, но полученные при демонстрации этой технологии результаты очень многообещающи в свете того, что мы приближаемся к нашей цели: когда-нибудь увидеть людей на Марсе.

 

Фото:   NASA

 

Теги: кислород марсоход

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