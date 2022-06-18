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Максим Соколов допустил выпуск АвтоВАЗом электрокаров и электросамокатов

18 июня 2022 14:29
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Такие наработки в Тольятти уже есть.

«АвтоВАЗ» в перспективе может наладить производство электрокаров и электросамокатов — такие наработки в Тольятти уже есть, рассказал "Известиям" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 17 июня, президент автозавода Максим Соколов.

«Как говорится, «никогда не говори «никогда». Почему бы и нет? Тем более в качестве побочного производства на Lada производятся электрические беспилотные тележки для внутренней заводской логистики», — рассказал он.

Соколов добавил, что беспилотные тележки пользуются большим спросом, поэтому любые перспективные разработки могут получить развитие.

«Скажу так: всё может быть, мы не отказываемся ни от одной ценной стратегической мысли», — резюмировал он.

 

Фото:  pxhere

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