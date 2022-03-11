«Макдоналдс» подтвердил дату остановки работы в России

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Рестораны «Макдоналдс» остановят свою работу в России 14 марта, как и сообщалась ранее, но продолжат исполнять свои обязательства перед российскими сотрудниками, поставщиками и арендодателями. Такую информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе компании.

В общей сложности в системе «Макдоналдс» в России задействованы 62 тысячи сотрудников, еще порядка 100 тысяч работают на предприятиях поставщиков. В компании намерены тратить до 50 миллионов долларов в месяц, чтобы поддержать их.

Как пояснил представитель «Макдоналдс», забота о сотрудниках остается приоритетом компании, поэтому, несмотря на временное закрытие торговых залов, увольнений не планируется, а зарплата будет рассчитываться на основании среднемесячного годового дохода. Сохраняются и все льготы и гарантии, которая компания предоставляла сотрудникам. Договоры аренды пока сохранятся.

О приостановке деятельности в России сеть ресторанов объявила 8 марта. Причиной была названа ситуация на Украине. Глава компании Крис Кемпчински подчеркнул, что ценности «Макдоналдс» не позволяют игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие на Украине.