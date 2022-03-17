Магазины Nike продолжают работу с сохранением прежнего ассортимента

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Магазины Nike, Street Beat, The North Face, входящие в компанию Inventive Retail Group, продолжают работу с сохранением прежнего ассортимента, однако цены скорректированы с учетом изменений курса рубля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Inventive Retail Group.

"На сегодняшний день магазины группы компаний Inventive Retail Group (Nike, Street Beat, The North Face) продолжают свою работу. Ассортимент в магазинах прежний, цены скорректированы в связи с ростом курса доллара", - говорится в сообщении.

За последние две недели в компании зафиксировали повышенный спрос на спортивную одежду и обувь, а изменение цен не пугало тех, кто планировал приобрести товары.

"Делать прогнозы по рынку на ближайшее время пока сложно, но мы наблюдаем увеличение обращений в наш адрес различных производителей одежды и обуви и всегда открыты к обсуждению возможного сотрудничества", - добавили в компании.

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС