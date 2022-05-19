"Лукойл" покупает "Шелл нефть"

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"Лукойл" покупает 100% ООО "Шелл Нефть", владеющего автозаправками и заводом смазочных материалов Shell в России, сказали ТАСС в компании.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что одобрила ходатайство "Лукойла" о покупке 99,99% "Шелл нефть".

"Лукойл" приобретает 100% "Шелл нефть". С целью соблюдения законодательства РФ после закрытия сделки 0,01% будет принадлежать дочернему обществу компании", - пояснили в компании.

Одним из требований ФАС является регулярная реализация нефтепродуктов на бирже, также "Лукойл" не должен приобретать нефтепродукты на бирже в основную сессию торгов.

ООО "Шелл нефть" владеет 411 АЗС Shell и заводом смазочных материалов в Торжке (Тверская область). Shell уже начала закрывать заправки. Предполагается, что их ребрендинг будет проведен в течение года после закрытия сделки.

Розничная сеть ООО "Шелл нефть" насчитывает 240 собственных АЗС, 171 АЗС, работающих по дилерским соглашениям, а также 19 АЗС, работающих по лицензионным соглашениям об использовании товарного знака (эти АЗС не входят в периметр сделки с "Лукойлом").

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС