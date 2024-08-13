Лучшие в ПФО: компании Самарской области вошли в число призеров окружного этапа конкурса «Экспортер года»

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Три организации из Самарской области вошли в число победителей окружного этапа конкурса «Экспортер года-2024». Конкурс «Экспортер года» проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

Врио губернатора Вячеслав Федорищев ранее отмечал значимость совершенствования условий для ведения бизнеса. «От этого зависят практически все сферы экономики», - подчеркивал глава региона на встрече с представителями институтов развития бизнеса.

ООО «АвтоГазТранс» заняло 1 место в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» в сегменте МСП. Компания экспортирует оборудование, предназначенное для хранения, транспортировки, заправки, выдачи углекислого газа. В 2023 году в этой же номинации компания заняла третье место.

Предприятие активно взаимодействует с Центром поддержки экспорта Самарской области, благодаря чему становилось участником отраслевой выставки, а также бизнес-миссии в Узбекистан в составе региональной делегации.

При содействии специалистов регионального экспортного центра, компания заключила 9 экспортных контрактов и сегодня поставляет свою продукцию в Беларусь, Казахстан, Грузию, Армению. Услуги ЦПЭ предоставляются по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Еще одно самарское предприятие ООО «Квантум» конкурсная комиссия отметила сразу в двух номинациях. Так, 1 место в номинации «Лучший молодой предприниматель-экспортер» (МСП) занял директор компании Александр Копцев. 3 место производитель занял в номинации «Прорыв года». Благодаря поддержке ЦПЭ компания начала поставки стационарных растворных узлов в Молдову.

«Мы начали экспортировать в 2020 году, в не самые легкие времена для внешнеэкономической деятельности. Но и тогда, и сегодня мы стараемся, поставляем наше высокотехнологичное оборудование иностранным заказчикам, помогаем им удаленно настраивать его. Сегодня мы подписываем контракт с казахстанским заводом, строим амбициозные планы по экспорту в африканские страны. Почему бы и нет, мы все сможем», - отметил Александр Копцев.

1 место в номинации «Экспортер года в сфере услуг» (крупный бизнес) занял «Самарский областной клинический онкологический диспансер».

«Результаты экспортной деятельности компаний Самарской области ежегодно отмечаются на окружном и федеральном этапах конкурса «Экспортер года». Гордимся успехами наших производителей и желаем достойно представить регион на уровне страны!», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Определение победителей и призеров «Экспортера года» проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны. Награждение лучших экспортеров ПФО состоится в конце августа в Уфе.

«Приволжский федеральный округ относится к ведущим округам России по объему несырьевого неэнергетического экспорта. В регионах округа активно растет число экспортеров, в том числе, среди МСП. Им доступны все меры поддержки РЭЦ, к которым в регионах ПФО становится все больше внимания. И это абсолютно правильно, потому что те средства, которые регионы инвестируют в развитие экспорта - возвращаются многократно», — подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Центр поддержки экспорта Самарской области работает на площадке регионального центра «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций.