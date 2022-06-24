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«ЛизаАлерт», ВКонтакте и билайн объединяют усилия для развития поисково-спасательной деятельности

24 июня 2022 10:45
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«ЛизаАлерт», ВКонтакте и билайн объединяют усилия для развития поисково-спасательной деятельности

Отряд «ЛизаАлерт», социальная сеть ВКонтакте и телекоммуникационный оператор билайн объединяют усилия и технологии для развития добровольческой поисково-спасательной деятельности в России.

Партнёры разработали и запустили ВКонтакте чат-бот в официальном сообществе «ЛизаАлерт». Он поможет пользователям узнавать больше о работе отряда и ускорит любую коммуникацию, в том числе при поиске людей. Также через бота можно будет вступить в ряды добровольцев «ЛизаАлерт» в разных регионах России. Всё это позволит снизить нагрузку на горячую линию отряда и направить больше ресурсов на решение вопросов, справиться с которыми может только человек.

Чтобы начать общение с ботом, достаточно отправить ему «Привет». Его главная особенность — оказание помощи «здесь и сейчас». Например, если у пользователя есть информация пропавшем человеке, черезчат-бота он оперативно свяжется с модератором. Также бот может посоветовать, что делать в первую очередь, если пропал человек, и как поступать в экстренных ситуациях: при встрече с потерявшимися детьми и людьми пожилого возраста.

Кроме того, чат-бот поможет следить за актуальными поисками и присоединяться к ним в качестве добровольцев. Получать новости отряда можно ВКонтакте в сообщениях от сообщества «ЛизаАлерт» или по SMS: для этого нужно подписаться на рассылку на портале lizaalert.beeline.ru — оповещения будут бесплатными для абонентов всех операторов. 

Чтобы помочь продвижению чат-бота и приросту добровольцев в рядах «ЛизаАлерт», ВКонтакте запустила специальную рекламную кампанию, призванную привлечь как можно больше внимания к проекту. 

Ранее ВКонтакте и билайн поддержали документальный сериал «Неспокойные ночи. LizaAlert» о деятельности поисково-спасательного отряда. Сериал был снят совместно с Центром поиска пропавших людей. В каждой серии — документальные кадры спасательных операций и рабочие будни тысяч волонтеров отряда по всей стране. Картина набрала миллионы просмотров среди русскоязычной аудитории. 

Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»: 
«Для нас жизненно важно постоянно развиваться, участвовать в системных партнёрствах, привлекать опыт крупного бизнеса и возможности современных технологий. Ранее наша трехсторонняя коллаборация с ВКонтакте и билайн показала отличные результаты в рамках создания и продвижения 3-го сезона документального сериала “LizaAlert. Неспокойные ночи”. Тогда совместными усилиями нам удалось достичь серьезных охватов по аудитории. Уверен, наше сотрудничество снова увенчается успехом, и чат-бот поможет нам привлечь новых добровольцев».

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