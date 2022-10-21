LG может перенести производство из России в Казахстан или Узбекистан

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Производитель крупной бытовой техники LG Electronics может закрыть производство в России и перенести его в Узбекистан на завод местной компании Artel, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке бытовой техники.



По словам собеседника газеты, часть руководства российского LG уже переместилась в Ташкент. В Artel Electronics сообщили «Коммерсанту» об отсутствии партнерства с LG на данный момент, а информация о переговорах не раскрывается.



Кроме того, LG ведет переговоры о переносе производства с властями Казахстана, сообщает еще один источник газеты. Дело в том, что с 1998 года в Алматы работал завод LG и выпускал тот же ассортимент, что и в России, однако собеседник издания, близкий к правительству Казахстана, сообщил, что несколько лет назад завод был закрыт, но власти обсуждают с компанией открытие нового.



