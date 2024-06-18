«Леруа Мерлен» сменит название на «Лемана ПРО»

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Сеть гипермаркетов «Леруа Мерлен» проведет ребрендинг и сменит название на «Лемана ПРО». Об этом сообщили в компании 18 июня.

Там отметили, что процесс изменения бренда состоится поэтапно, в том числе будут заменены вывески магазинов, транспорт, униформа сотрудников и другие элементы нового корпоративного стиля. Также в ближайшее время изменятся дизайн сайта и приложения. При этом первые магазины будут обновлены до конца текущего года, а полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году.

«Для того, чтобы адаптировать нашу миссию и название под новые вызовы и цели, мы приняли решение провести ребрендинг. Мы меняемся, чтобы быть лучше и привлекательнее для всех наших клиентов – розничных и профессиональных. Неизменными при этом остаются наши ценности, корпоративная культура и ДНК компании, взаимоотношения с клиентами и партнерами», — сказала заместитель генерального директора компании «Лемана ПРО» (ex. «Леруа Мерлен») Марина Фытова.

В компании подчеркнули, что смена бренда не повлияет на текущую деятельность сети, взаимоотношения с партнерами, обслуживание клиентов, работу сотрудников. Никаких организационных изменений и сокращений не планируется, пишут "Известия".