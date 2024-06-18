«Леруа Мерлен» сменит название на «Лемана ПРО»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Главный терапевт Самарского региона: «Важно подбирать физические нагрузки с учетом температуры окружающего воздуха»
Главный терапевт Самарского региона: «Важно подбирать физические нагрузки с учетом температуры окружающего воздуха»
Стройка моста у Климовки столкнулась с проблемами.
Стройка моста у Климовки столкнулась с проблемами
Среди жителей Самарской области старше 15 лет заболеваемость ОРВИ остается выше эпидпорога
Среди жителей Самарской области старше 15 лет заболеваемость ОРВИ остается выше эпидпорога
Путин распорядился подписать договор с КНДР о всеобъемлющем партнерстве
Путин распорядился подписать договор с КНДР о всеобъемлющем партнерстве
Совместные пожарно-тактические учения прошли в Безенчукском районе
Совместные пожарно-тактические учения прошли в Безенчукском районе
Благодаря нацпроекту самарский изготовитель бетонных изделий увеличил выработку на 35%
Благодаря нацпроекту самарский изготовитель бетонных изделий увеличил выработку на 35%
Кадеты из Луганска провели каникулы в Самаре
Кадеты из Луганска провели каникулы в Самаре
дело о незаконной миграции возбудили после массового отравления в Москве
Дело о незаконной миграции возбудили после массового отравления в Москве
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.05
-0.02
EUR 95.39
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 19-23 июня
Сотрудники УИС СО приняли участие в акции по сдаче донорской крови
"Девичий хоровод": в Самарской области прошел фестиваль-конкурс народных костюмов
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«Леруа Мерлен» сменит название на «Лемана ПРО»

18 июня 2024 11:48
118
«Леруа Мерлен» сменит название на «Лемана ПРО»

Сеть гипермаркетов «Леруа Мерлен» проведет ребрендинг и сменит название на «Лемана ПРО». Об этом сообщили в компании 18 июня.

Там отметили, что процесс изменения бренда состоится поэтапно, в том числе будут заменены вывески магазинов, транспорт, униформа сотрудников и другие элементы нового корпоративного стиля. Также в ближайшее время изменятся дизайн сайта и приложения. При этом первые магазины будут обновлены до конца текущего года, а полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году.

«Для того, чтобы адаптировать нашу миссию и название под новые вызовы и цели, мы приняли решение провести ребрендинг. Мы меняемся, чтобы быть лучше и привлекательнее для всех наших клиентов – розничных и профессиональных. Неизменными при этом остаются наши ценности, корпоративная культура и ДНК компании, взаимоотношения с клиентами и партнерами», — сказала заместитель генерального директора компании «Лемана ПРО» (ex. «Леруа Мерлен») Марина Фытова.

В компании подчеркнули, что смена бренда не повлияет на текущую деятельность сети, взаимоотношения с партнерами, обслуживание клиентов, работу сотрудников. Никаких организационных изменений и сокращений не планируется, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В
18 июня 2024  11:16
В "Преображенке-2" построят завод металлоконструкций
151
В Самарской области создадут министерство науки и высшего образования
17 июня 2024  19:40
В Самарской области создадут министерство науки и высшего образования
470
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
17 июня 2024  13:12
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
975
 Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 17 июня
17 июня 2024  12:13
 Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 17 июня
396
Двенадцать туристических объектов из Самарской области номинированы на премию Russian Traveler Awards 2024
17 июня 2024  11:26
Двенадцать туристических объектов из Самарской области номинированы на премию Russian Traveler Awards 2024
418
Весь список