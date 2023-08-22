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«Ласточка» соединит станции Самара и Жигулевск с 28 августа

22 августа 2023 16:17
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Отправиться в путь на электропоезде пассажиры смогут  по рабочим дням.

Для улучшения транспортного обслуживания жителей Самарской области назначается с 28 августа скорый пригородный поезд «Ласточка» на маршруте Самара – Жигулевск.  

Отправиться в путь на электропоезде пассажиры смогут  по рабочим дням. От станции Жигулевск он будет уходить в 06:26 и прибывать в Самару в 08:11. Отправление поезда из столицы Самарской области – в 16:33, прибытие на конечную станцию – в 18:44.

Время указано местное.

Остановки для посадки и высадки пассажиров из Жигулевска предусмотрены на станциях: Могутовая, Жигулевское Море, Волжская Жемчужина,  Задельная, Старосемейкино,  Водинская,  Ягодная,  Средневолжская, Безымянка. В обратном направлении у поезда будут остановки на станциях: Толевая, Киркомбинат, Стахановская, Безымянка, Пятилетка, Средневолжская, Вишневая, Дачная, Яблочная, Козелковская, Ягодная, Шведская Слобода, о.п. 172, Водинская, о.п. 168, Сокская, Старосемейкино, Царевщина, Задельная, Волжская Жемчужина, Жигулевское Море, Могутовая.   

Билеты на скорые поезда «Ласточка» по маршруту Самара – Жигулевск, в том числе с указанием мест, можно приобрести во всех кассах пригородного сообщения, а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Стоимость «разового» билета – 253 рубля. Действуют все категории льгот. Для обучающихся цена «разового» билета в период действия льгот снижена на 50%, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   пресс-служба КбшЖД

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