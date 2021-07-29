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«Ласточка» - один из самых популярных электропоездов Кбш ЖД

29 июля 2021 18:17
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В Самаре обсудили проект единой транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации с использованием пригородного ж/д транспорта.

Сегодня в Самаре прошел круглый стол, на площадке которого обсуждался проект единой транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации с использованием пригородного железнодорожного вида транспорта.

В заседании приняли участие руководители Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, Администрации городского округа Самары, Общественной палаты Самарской области, Куйбышевской железной дороги, АО «Самарская ППК» и другие специалисты в этой области.  

В рамках развития транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации 11 июня текущего года по маршруту Самара – Жигулевское Море был запущен скорый поезд «Ласточка». За 1,5 месяца с момента запуска пригородного поезда  его пассажирами стали более 105 тысяч человек, включая 80 тысяч новых пассажиров, которые ранее не пользовались пригородным железнодорожным транспортом в этом направлении. 

Ежесуточно пассажирами «Ласточки» становятся порядка 2,5 тысяч человек. С началом учебного года и окончанием традиционных летних отпусков ожидается значительное увеличение количества пассажиров на пригородном поезде  «Ласточка», эксперты прогнозируют 100% заполняемость вагонов.  В скором поезде предусмотрен целый ряд скидок для федеральных льготников, студентов и школьников.   

По мнению экспертов круглого стола, уже сегодня можно сказать, что скорый поезд «Ласточка», который курсирует по маршруту Самара – Жигулевское Море органично вписывается в единую транспортную схему Самарско-Тольяттинской агломерации.

 

Фото из открытых источников

Теги: «Ласточка» КбшЖД

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