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Lada Vesta тольяттинской сборки будет оснащаться 8-клапанным мотором. В Автограде сделали уже три тестовых экземпляра.

Этим летом АвтоВАЗ принял принципиальное решение перенести сборку Lada Vesta из Ижевска на основную площадку. Правда, до выпуска серийных машин пройдёт ещё несколько месяцев: старт производства назначен на начало весны. А поскольку российский автогигант пока делает только 90-сильные восьмиклапанники, то первые тиражи «Вест», как сообщают инсайдеры, будут оснащены именно такими моторами.



Напомним, что АвтоВАЗ презентовал двигатель 11182 весной 2021 года. Во время презентации инженеры автогиганта ответили на интересующий многих вопрос, почему новинка выдаёт именно 90 л.с., хотя мастера тюнинга форсируют «восьмиклапанники» до гораздо более серьёзных мощностей. Оказывается, за двигатели мощнее, чем 90 сил, АвтоВАЗ должен платить государству акциз — по 53 рубля за каждую силу. Поэтому отдачу подогнали под налоговыгодный минимум, пишет Автосреда.