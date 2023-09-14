Крупный логистический центр онлайн-ритейлера запустят в Самарской области до конца 2023 года

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В логистическом парке Новосемейкино идет активное строительство одного из крупнейших в стране распределительного центра маркетплейса Wildberries. Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов посетил стройплощадку, оценил ход возведения объекта и пообщался с представителями компании.

«Этот центр будет обслуживать целый ряд регионов, используя грамотные логистические возможности Самарской области. Целью нашей встречи с инвестором стала, что называется, «сверка часов» по строительству этого мега-комплекса. Во многом это связано с созданием дорожной инфраструктуры, часть которой областным Правительством уже построена. Обсудили с инвестором, коллегами из областного минтранса и администрации Красноярского района, как создать дополнительные логистические развязки, чтобы сделать еще более удобными подъездные пути, учитывая масштаб объекта и будущие объемы грузов», - пояснил Дмитрий Богданов.

По словам представителей компании-инвестора, все строительные работы идут планово, до конца года комплекс будет готов к старту работы. Сейчас здесь идет монтаж каркаса, инженерных систем, а также благоустройство. Впереди – заливка полов. Почти все строительные материалы закупаются у местных поставщиков.

Возведение столь масштабного объекта началось в конце августа 2022 года. Старт строительству дали Губернатор Дмитрий Азаров и основатель, генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Тогда, в ходе торжественной церемонии, стороны приняли решение об увеличении параметров проекта. Таким образом, площадь нового объекта составит более 180 000 квадратных метров.

Его открытие позволит создать в регионе около 10 000 новых рабочих мест. Здесь будут востребованы работники сферы складского хранения и распределения: сборщики, кладовщики и др. «Самарская область интересна для логистических компаний, и в последнее время мы реализуем большое число проектов в этой сфере. Кроме того, ведем переговоры с целым рядом компаний, у которых тоже есть планы по созданию аналогичных объектов. По факту, это новая точка роста, которую мы активно используем. Рассчитываем, что для жителей региона будут создаваться новые, хорошо оплачиваемые рабочие места», - сказал министр.

Строительство столь масштабного комплекса даст серьезный позитивный эффект для бизнеса Самарской области. Предпринимателям, работающим на маркетплейсе, будет удобнее доставлять свои товары в новый логоцентр, причем это будет выгодно делать даже маленькими партиями. А для жителей региона сократятся сроки доставки их заказов. Условия для стабильной работы и развития сферы МСП в регионе создаются, благодаря активной реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Онлайн-ритейлер занял практически всю площадку индустриального парка Новосемейкино. Ввиду высокой востребованности таких площадок у инвесторов, в настоящее время областное минэкономразвития подбирает новые земельные участки под расширение сети промпарков. Резиденты получают здесь готовые земельные участки с подведенными инженерными сетями, чтобы в короткие сроки и с минимальными расходами реализовать свои проекты. Для сопровождения резидентов работает управляющая компания АО «ПромПарки».

Взаимодействием с инвесторами в регионе также занимается Агентство по привлечению инвестиций, специалисты которого в режиме «одного окна» консультируют, помогают определиться с площадкой, подобрать инструменты поддержки и сопровождают для быстрого запуска новых объектов.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области