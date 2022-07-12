Космонавты "Роскосмоса" не будут использовать европейский манипулятор ERA на российском модуле МКС

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Космонавты "Роскосмоса" не будут использовать европейский манипулятор ERA, установленный на российском модуле "Наука" Международной космической станции, написал в Telegram глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости.

В публикации он сообщил, что глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер уведомил о прекращении сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars. Как подчеркнул Рогозин, это решение перечеркнуло труд тысяч ученых и инженеров в Европе и России.

"Готов ли он (Ашбахер. — Прим. ред.) ответить за саботаж совместной марсианской миссии? Нет, не перед такими же, как он, безответственными бюрократами в Еврокомиссии. Перед человечеством ответить готов? <...> А я, в свою очередь, даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Пусть сам Ашбахер со своим начальником Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни", - Дмитрий Рогозин генеральный директор "Роскосмоса".

Он добавил, что предпримет все усилия для возвращения из Италии десантного марсианского модуля "Казачок".

Манипулятор ERA создан в Европе и предназначен для перемещения различных грузов и научного оборудования снаружи российского сегмента МКС, а также их выноса в космос и возвращения внутрь станции через шлюзовую камеру модуля "Наука".

Из-за неточностей в работе ERA несколько раз переносился выход в открытый космос по российской программе. Последний раз он был назначен на 21 июля, вместе с космонавтом Олегом Артемьевым должна была работать астронавт ЕКА Саманта Кристофоретти.

Фото : Роскосмос/РИА Новости