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Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, впервые зашли в модуль "Наука"

30 июля 2021 22:51
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Они выполнят контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосфер.

Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на борту МКС, впервые зашли в многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", передает ТАСС. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"Российские члены экспедиции МКС-65 Олег Новицкий и Петр Дубров открыли люк переходного отсека модуля "Звезда" и через несколько минут вошли в жилую зону приборно-герметичного отсека лабораторного модуля", - говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

Согласно плану работ, на борту многоцелевого лабораторного модуля космонавты выполнят контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосфер.

 

Фото:  Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий/Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

 

Теги: зашли в модуль космонавты Модуль "Наука"

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