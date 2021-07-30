Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, впервые зашли в модуль "Наука"

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Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на борту МКС, впервые зашли в многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", передает ТАСС. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"Российские члены экспедиции МКС-65 Олег Новицкий и Петр Дубров открыли люк переходного отсека модуля "Звезда" и через несколько минут вошли в жилую зону приборно-герметичного отсека лабораторного модуля", - говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

Согласно плану работ, на борту многоцелевого лабораторного модуля космонавты выполнят контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосфер.

Фото: Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий/Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС