Космонавт Артемьев досрочно завершил выход в открытый космос из-за проблем со скафандром

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Космонавт Олег Артемьев досрочно завершил выход в открытый космос из-за проблем с электропитанием скафандра. Об этом сообщили в среду, 17 августа, в «Роскосмосе», пишут "Известия".

Артемьев вернулся в шлюзовой отсек и подключился к файлу для обеспечения электропитания скафандра.

«Его здоровью ничего не угрожает», — сказали в госкорпорации.

Ранее в этот день российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос в рамках 67-й длительной экспедиции на Международной космической станции (МКС). Прямая трансляция велась «Роскосмосом».

Космонавты должны были продолжить готовить к работе европейский робот-манипулятор European Robotic Arm (ERA).

В частности, им необходимо было смонтировать локтевые телекамеры дополнительного обзора манипулятора ERA, перенести и подключить внешний пульт управления EMMI, демонтировать стартовые кольца для облегчения манипулятора ERA.

Для Артемьева выход в открытый космос стал седьмым, для Матвеева — третьим.

Фото: Роскосмос/"Известия"