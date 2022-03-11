156

Компания Mars уводит из России десятки брендов - от жевательных резинок до корма для домашних животных. "Райского наслаждения", как десятилетиями обещала реклама, теперь не будет.

Mars - компания из США, которая специализируется на продуктах питания длительного хранения. На сайте появилось сообщение о прекращении её деятельности в России.

Компания напомнила, что пришла в Россию больше 30 лет назад. Однако сейчас "обычный бизнес - это не вариант". Принято решение о сокращении присутствия в нашей стране. Прибыль от бизнеса в России перенаправят на гуманитарные нужды.

"Мы приостановили новые инвестиции в Россию и не будем импортировать или экспортировать нашу продукцию в Россию или из неё", - сказано в сообщении.

Более того, приостанавливается деятельность Mars в соцсетях и реклама на всех русских и белорусских медиаресурсах.

В Mars заверили, что планируют поддержать почти 6000 сотрудников, которые работают на территории России.

Больше никакого "райского наслаждения" в виде батончиков Bounty, а также Mars, Snickers, Twix, кондитерских изделий Dove, M&M's, Skittles, "А. Коркунов". Уводятся из России продукты питания, реализовывавшиеся под брендами Dolmino и Uncle Ben's, жевательные резинки Orbit, Juicy Fruit и другие. Кроме того, с полок исчезнут корма для домашних животных Kitekat, Pedigree, Chappi, Whiskas, Royal Canin, Sheba и другие, сообщает samara.tsargrad.tv.