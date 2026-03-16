Компании в сфере информтехнологий из Самарской области осваивают зарубежные рынки

Региональные компании в сфере информационных технологий не только успешно работают в Самарской области, но и продолжают активно развивать международное присутствие. Чтобы помочь местным разработчикам выйти на зарубежных интеграторов, в столице региона уже второй год подряд проводятся международные дни бизнеса в сфере информационных технологий «Экспорт Цифры».

«В прошлом году мы уже проводили аналогичные дни, и получили большое количество положительной обратной связи. Мы знаем, что у наших компаний уже складываются взаимоотношения с зарубежными партнерами. И это приводит, в том числе, и к экспортным контрактам. Надеемся, что сегодняшнее мероприятие позволит расширить диапазон этих возможностей», — отметил руководитель Центра поддержки экспорта Самарской области Александр Коротков.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал, что развитие IT-сектора — один из важных приоритетов в экономической политике региона. В конце прошлого года под руководством Вячеслава Федорищева на комиссии Государственного Совета по промышленности и международной кооперации проработали новые инструменты развития экспорта, в том числе расширение торговли через интернет-площадки, что дает компаниям новые перспективы для выхода на международные рынки.

Дни бизнеса в сфере информационных технологий «Экспорт Цифры» объединили десятки представителей технологического сектора Самарской области. Они представили потенциальным партнерам передовые решения в области информационной безопасности, цифровизации различных отраслей экономики, а также оборудование.

«Флагманом нашей компании на данный момент является проект «Умная дорога». Машины умнеют, и умнеть должна инфраструктура для этих дорог. Мы успешно развиваемся на отечественном рынке, и активно смотрим экспортные направления. Несмотря на происходящие в мире ситуации, мы понимаем, что возможности для экспорта наукоемких, инновационных продуктов всегда есть. Поэтому нам важно такое мероприятие», — рассказывает Андрей Иванов, заместитель президента АО «СМАРТС».

Участниками иностранных делегаций стали IT-интеграторы, поставщики IT-решений и ИКТ-оборудования. Свой интерес к технологическим продуктам из Самарской области выразили компании из Азербайджана, Казахстана и Беларуси.

«На данный момент есть пул производителей Самарской области, которые заинтересованы в экспорте своей продукции в республику Беларусь. К примеру, производители дорожных камер. Со стороны Беларуси также идет поиск поставщиков. То есть работа идет в обе стороны», — подчеркнул представитель Самарской области в республике Беларусь Леонид Макаров.

В течение двух дней самарские разработчики презентовали свои технологические решения, знакомились с особенностями того или иного рынка, и проводили прямые переговоры с потенциальными партнерами.

Событие привлекло внимание и участников из соседних регионов – Саратовской, Ульяновской, Пермской областей, а также Татарстана и Башкортостана. Это говорит о том, что Самарская область становится точкой притяжения и местом, где формируются межрегиональные и международные связи.

В регионе c экспортно ориентированным бизнесом работает региональный Центр поддержки экспорта. В числе инструментов поддержки: размещение на международных электронных торговых площадках, бизнес-миссии, выставки, индивидуальное сопровождение, поиск новых зарубежных партнеров и др.

Институт развития располагается в региональном центре «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» и «Экспорт».

