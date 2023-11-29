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Комфортная зона центра продажи услуг для клиентов ОАО «РЖД» открыта на станции Жигулевское Море

29 ноября 2023 16:44
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ЦПУ на станции Жигулевское Море объединил на одной площадке все ресурсы транспортно-логистических подразделений холдинга «РЖД».

В торжественном открытии нового центра продажи услуг на станции Жигулевское Море приняли участие заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Владимир Викулин и первый заместитель главы городского округа Тольятти Андрей Дроботов.

– Центр продажи услуг максимально востребован на станции Жигулевское Море. В непосредственной близости от новой точки предоставления транспортно-логистических решений располагаются резиденты АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» и технопарк «Жигулевская долина», для которых крайне важно получать все услуги в одном месте и в максимально короткие сроки, – отметил Владимир Викулин.

ЦПУ на станции Жигулевское Море объединил на одной площадке все ресурсы транспортно-логистических подразделений холдинга «РЖД» и позволяет грузоотправителям получать весь спектр услуг в области работы с грузами: от базовых (перевозка от станции до станции, предоставление подвижного состава) до индивидуальных комплексных логистических решений (совместно с подразделениями терминально-складского комплекса).

Отметим, что обновленный центр на станции Жигулевское Море стал результатом реализации политики клиентоориентированности компании, совершенствования транспортного сервиса, системного повышения качества услуг и соответствует всем концептуальным требованиям компании.

***

В январе-ноябре 2023 года центрами продажи услуг КбшЖД дополнительно заключено более 500 договоров на оказание различных транспортно-логистических услуг, обработано более 7 тыс. обращений, связанных с организацией перевозки грузов. Благодаря работе центров был увеличен объем перевозок грузов на Куйбышевской железной дороге на 15% к аналогичному периоду 2022 года, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД

 

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