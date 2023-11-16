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Количество случаев травмирования граждан на КбшЖД снизилось на 12,8%

16 ноября 2023 16:39
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В январе-октябре зафиксировано 68  случаев нарушения правил личной безопасности гражданами, которые привели к травмированию.

На Куйбышевской железной дороге отмечается снижение количества травмированных граждан с начала 2023 года. В январе-октябре зафиксировано 68  случаев нарушения правил личной безопасности гражданами, которые привели к травмированию. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество травмированных граждан снизилось на 12,8%. В том числе, в этом году в Самарской области было зафиксировано 26 случаев, в Республике Башкортостан – 24, в Пензенской области – 9, в Ульяновской области – 5, по 2 случая в Оренбургской области и Республике Мордовия.

По статистике, наиболее часто трагические инциденты происходят при попытке граждан перейти железнодорожные пути в неустановленных для этого местах или перед близко идущим поездом.

Серьезную тревогу вызывают происшествия, в которых страдают дети. С начала 2023 года зафиксировано пять случаев травмирования подростков. В том числе, в Республике Башкортостан произошло три случая, и по одному случаю в Самарской и Ульяновской областях.

Сотрудники КбшЖД проводят системную работу по предупреждению случаев детского травматизма – регулярно организуют профилактические акции в школах, которые расположены в  непосредственной близости от железной дороги, а также в малых населенных пунктах. Кроме того, совместно с инспекторами транспортной полиции железнодорожники проводят профилактические рейды, направленные на пресечение нарушений несовершеннолетними правил перехода через железнодорожные пути, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД

 

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