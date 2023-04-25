Когда сотовая связь ослабевает, Wi-Fi помогает

88

Многим может быть знакома ситуация, когда не получается позвонить из-за слабого сигнала в цоколе, за городом и в помещении с толстыми стенами. Или, например, нужно быть на связи, находясь в поездке по России или отправляясь в путешествие в другую страну, и при этом не переплачивать даже в роуминге при звонках в домашний регион. В этом случае использовать для звонков и отправки СМС-сообщений можно Wi-Fi-роутер. В прошлом году Билайн в Самарской области запустил звонки по Wi-Fi, или, иначе, VoWiFi*. Эта технология помогает людям поддерживать связь с близкими и решать рабочие вопросы, используя интернет-сеть. Смотрите, как это все работает в нашем комиксе.

Представьте себе семью:

И вот они решили попробовать VoWiFi от Билайн.

Саша пошел в фитнес-клуб, а Аня готовит семейный ужин. Вдруг она вспоминает, что забыла зайти в пекарню, и хорошо было бы, чтобы Саша заехал туда по пути домой. Подумав, что спортзал находится на цокольном этаже бизнес-центра, она решает отправить сообщение.