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Клиентам билайна, пользующимся услугами банка ВТБ, стал доступен уникальный сервис «живой баланс» в ВТБ Онлайн

17 мая 2024 13:42
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Клиентам билайна, пользующимся услугами банка ВТБ, стал доступен уникальный сервис «живой баланс» в ВТБ Онлайн

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ВТБ, один из ведущих банков России, в партнерстве с мобильным оператором билайн, объявляют о запуске нового сервиса для своих клиентов.

Клиенты билайна, пользователи ВТБ Онлайн, могут отслеживать актуальный баланс своего номера мобильного телефона билайн сразу на главном экране приложения банка и мгновенно пополнять его без комиссии и необходимости переключения между приложениями.

Это уникальная для рынка возможность, позволяет упростить повседневные финансовые операции клиентов и сделать процесс управления средствами прозрачным и удобным.

Пополнение счета мобильного телефона осуществляется без комиссии, с моментальным зачислением средств. Для удобства пользователей в ВТБ Онлайн предусмотрена настройка автоплатежей, позволяющая автоматически пополнять баланс билайна при достижении минимальной суммы или в конкретный день месяца.

«Мы фокусируемся на развитии комплексного обслуживания клиентов и членов их семей. ВТБ создает условия для того, чтобы клиенты чаще выбирали банк для повседневных операций. Уже сегодня с нами можно без комиссии оплачивать обучение детей в школе и детском саду, коммунальные услуги, связь, интернет, ТВ, налоги, штрафы, пополнять транспортные карты, оформлять начисление социальных пособий на карту ВТБ. Мы рассчитываем, что благодаря данному сервису около 3 млн пользователей ВТБ Онлайн смогут оплачивать мобильную связь от билайна через онлайн-банк», — отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» банка ВТБ.

«В билайне мы всегда стремимся предлагать нашим клиентам самые передовые решения, делая их жизнь более комфортной и свободной от повседневных хлопот. Реализация проекта с ВТБ позволила нам сделать важный шаг в направлении цифровизации финансовых услуг. Теперь наши клиенты могут еще проще и быстрее управлять своими расходами на мобильную связь не покидая привычной среды, которую они используют для оплаты разных услуг», — комментирует Иван Савкин, директор по развитию нетелеком продуктов и цифровых сервисов билайна.

Введение «живого баланса» билайна в ВТБ Онлайн стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между компаниями, направленному на создание максимально комфортной и функциональной цифровой среды для своих клиентов.

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Фото: ru.freepik.com

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