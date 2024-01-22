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Киберпонедельник в билайне: скидки на смартфоны и аксессуары до 50%

22 января 2024 14:16
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Вплоть до 31 января клиенты мобильного оператора могут найти в интернет-магазине билайна и офисах продаж широкий ассортимент смартфонов и аксессуаров со скидками до 50%.

Erid LatgBmhon

С 22 января в билайне стартует Киберпонедельник. Вплоть до 31 января клиенты мобильного оператора могут найти в интернет-магазине билайна и офисах продаж широкий ассортимент смартфонов и аксессуаров со скидками до 50%.

Одним из таких выгодных предложений является смартфон Infinix Note 30, который во время акции доступен со скидкой. Смартфон привлекает внимание своей 45-ваттной быстрой зарядкой, которая заряжает устройство до 75% всего за 30 минут. Это делает его удобным вариантом для тех, кто ценит быстроту и продуктивность. А основная камера смартфона на 64 Мп и селфи-камера на 16 Мп позволяют делать качественные снимки в любое время дня и ночи, ведь с режимом «Супер ночь» камеры автоматически подстраиваются под меняющиеся условия освещения.

Киберпонедельник в билайне — это возможность приобрести не только смартфоны, но и другие актуальные гаджеты по привлекательным ценам.

Полные условия акции доступны по ссылке.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: www.beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

 

Фото: ПАО «ВымпелКом»

 

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