КбшЖД и Фонд «Сколково» заключили соглашение о сотрудничестве в области инноваций

59

19 апреля в Самаре в рамках ежегодного Дня инноваций ОАО «РЖД» и некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково») заключили соглашение о сотрудничестве в области инноваций.

Документ подписали начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев и директор департамента регионального развития Фонда «Сколково» Юрий Сибирский.

Сотрудничество будет направлено на увеличение масштабов внедрения инновационных разработок на железнодорожном транспорте для развития научно-технологического потенциала Куйбышевской железной дороги.

Документом предусмотрено совместное привлечение инновационных компаний, промышленных предприятий, высших учебных заведений для реализации запросов на инновации Куйбышевской магистрали. Для этого стороны планируют создать условия финансового, информационного, научно-исследовательского характера, направленные на поддержку инновационных проектов с последующим их внедрением в производственные процессы Куйбышевской железной дороги.

Фото: пресс-служба Куйбышевской железной дороги