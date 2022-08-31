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КбшЖД запускает турмаршруты из Самары и Ульяновска в три Республики Поволжья

31 августа 2022 15:47
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Путешественники смогут выбрать одну из трех экскурсионных программ с посещением одного города (Йошкар-Олы или Казани), либо двух городов одновременно (Чебоксар и Йошкар-Олы). 

С 23 по 25 сентября из Самары и Ульяновска состоятся новые межрегиональные туры в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье». На этот раз Куйбышевский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» предлагает туристам посетить Марий Эл, Татарстан и Чувашию.

Путешественники смогут выбрать одну из трех экскурсионных программ с посещением одного города (Йошкар-Олы или Казани), либо двух городов одновременно (Чебоксар и Йошкар-Олы). 

В поездке туристы познакомятся с достопримечательностям Республики Марий Эл, Татарстана и Чувашии. Так, в Йошкар-Оле гостей города ждут интерактивно-музыкальная программа в Марийском национальном театре драмы им. М. Шкетана и посещение знаменитой набережной Брюгге. В Чебоксарах путешественники смогут прогуляться с гидом по набережной рукотворного залива и увидеть уникальный монумент Матери-Покровительнице. Казань удивит туристов Казанским Кремлем и музеем-заповедником под открытым небом «Остров-град Свияжск».

В эти же даты предусмотрено и путешествие из Самары в Йошкар-Олу для школьников, которое состоится в рамках проекта «Вагон знаний». Для них специально разработана программа «ПознаЙошка», в рамках которой ребята познакомятся с единственным городом России на букву «й», увидят эклектичное сочетание разнообразных стилей и эпох, прогуляются по площадям и улицам, сфотографируются на фоне набережной Брюгге. В программе также предусмотрено посещение Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева и поездка в конно-спортивный комплекс «Чудо кони».

Поездка взрослых и детей пройдет в комфортабельных вагонах категории купе и СВ, оборудованных системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексам, а также розетками для зарядки гаджетов. В стоимость поездки входят билеты на поезд, насыщенная экскурсионная программа в регионе, питание.

Информацию по организации и бронированию туров можно получить по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК»: 8 800 201-74-22 (звонок бесплатный), сообщает пресс=служба КбшЖД. 

 

Фото:   КбшЖД

 

 

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