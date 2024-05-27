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КбшЖД приняла участие в заседании Торгово-промышленной палаты Самарской области

27 мая 2024 16:55
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На данной встрече поднимались вопросы расширения перспективных направлений сотрудничества между Самарской областью и Республикой Казахстан.

Представители Куйбышевской железной дороги приняли участие в заседании Торгово-промышленной палаты Самарской области по расширению перспективных направлений сотрудничества с Республикой Казахстан.

На данной встрече поднимались вопросы расширения перспективных направлений сотрудничества между Самарской областью и Республикой Казахстан в торгово-экономической, инновационной и транспортировочной отраслях. В том числе, была подчеркнута значимость перевозки грузов по международному транспортному коридору «Север-Юг» железнодорожным транспортом.

В рамках коридора «Север-Юг» для российских экспортеров на постоянной основе вводятся специальные тарифные условия и скидки на перевозки грузов. Так, правление РЖД одобрило установление коэффициента 0,5 к тарифу на перевозки чёрных металлов в вагонах, если они будут следовать через российско-казахстанские пограничные станции и далее через станции Сарахс или Акяйла Туркменских железных дорог. Скидка будет действовать до конца 2024 года. С учётом согласованной тарифной политики, которую проводим с партнёрами по коридору «Север-Юг», это решение позволит существенно улучшить условия для экспорта российской металлургической продукции.

Отметим, что за четыре месяца 2024 года со станций Куйбышевской железной дороги уже отправлено 60 контейнерных поездов через территорию Казахстана, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД

 

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