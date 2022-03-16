КбшЖД обеспечивает бесперебойную доставку социально-значимых грузов

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С начала марта 2022 года перевозки социально-значимых продовольственных товаров по Куйбышевской железной дороге значительно увеличились.

Так, за 14 дней марта погрузка железнодорожным транспортом муки выросла к аналогичному периоду прошлого года более чем в 2,5 раза или на 53 тонны в среднем в сутки и составила более одной тысячи тонн. Из этого объема 86% составляет погрузка в адреса потребителей внутри страны.

Погрузка соли также выросла на 5,4% или на 2 тонны среднем в сутки. Весь объем (более 500 тонн) отгружен в прямом сообщении.

Погрузка сахара в марте составляет 698 тонн среднем в сутки, что выше средней погрузки 2021 года на 10%.

Также под особым контролем находится перевозка медикаментов. По Куйбышевской железной дороге с начала марта отправлено 200 тонн различных лекарств (рост в 2,6 раза).

По данным позициям продовольственных грузов и медикаментов падения погрузки не ожидается, наоборот наблюдается положительная тенденция, что подтверждается фактической погрузкой и информацией от грузоотправителей, передает пресс-служба КбшЖД.

Фото из открытых источников