Какие финансовые продукты оказались востребованными в 2022 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ.
В Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
Жители отмечают, что очень рады капитальному ремонту.
Дмитрий Азаров вместе с Александром Хинштейном осмотрели ДК в селе Утевка, где завершили капремонт
Жители губернии выберут финалистов регионального этапа премии.
В Самарской области стартовал этап онлайн-голосования премии «Бизнес-успех»
Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на следующий год.
Дмитрий Азаров поблагодарил региональный кабмин и областной парламент за работу по формированию бюджета
Он может стать не только средством передвижения, но и реабилитации.
Студенты Самарского политеха изобрели велосипед для детей с ДЦП
Начальник ГУ МВД СО наградил инспекторов ДПС Тольятти за задержание наркобарыг
Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов за совместную конструктивную работу над проектом главного финансового документа региона.
Бюджет Самарской области принят во втором чтении большинством голосов депутатов губдумы
Пройти тестирование можно в рамках профилактического осмотра или диспансеризации в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС.
Более 800 тысяч жителей региона прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.75
0.27
EUR 63.3
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре специалисты со всей России обсудят модельную перезагрузку современных библиотек
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Какие финансовые продукты оказались востребованными в 2022 году

29 ноября 2022 14:07
134
Лидером рейтинга финансовых продуктов остается зарплатная карта, что является хорошим показателем для общей экономики страны.

Специалисты билайн бизнес с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы» определили список востребованных финансовых продуктов.*  Опрос длился с октября по ноябрь 2022 г., среди 2,7 тысяч абонентов билайн - мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет**, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек***.

В рамках инициативного исследования «Банковский мониторинг» респондентов спросили об использовании финансовых продуктов в настоящее время, а также о намерении начать или завершить пользование в ближайшие полгода, до марта 2023 года.

Лидером рейтинга финансовых продуктов остается зарплатная карта, что является хорошим показателем для общей экономики страны. В ближайшие полгода 26% опрошенных планируют выпустить новую зарплатную карту.  Жители Сибирского федерального округа значительно чаще пользуются зарплатной картой-78%, чем жители РФ в целом, наименьшая доля зарплатных карт в Северо-Кавказском федеральном округе - 59%.

На втором месте по востребованности находится дебетовая карта – 67% респондентов уже пользуются данным финансовым продуктом и 25% планируют открыть новую дебетовую карту в следующие полгода.

Доля пользователей кредитными картами остается неизменной – около 40%, как весной 2022 и прошлой осенью. Только у 17% респондентов в планах получить новую кредитную карту в ближайшие 6 месяцев. Отказаться же от кредитной карты планируют 20% опрошенных.

Продолжают набирать популярность вклады: прошлой осенью 2021 продуктом пользовались 20% респондентов, при этом весной 2022, благодаря благоприятным условиям по вкладам, доля выросла до 32% и к осени 2022 достигла 39%. Наиболее часто вкладами пользуется возрастная категория 45–60 лет – 44%, тогда как в группе 18–34 лет услугой пользуются 34%. 23% опрошенных россиян планируют открыть новый вклад в ближайшие полгода, при этом 9% намереваются закрыть вклад в этот период.

Интерес к продукту потребительский кредит чуть спадает и составляет долю среди населения РФ этой осенью - 23%, гендерно-возрастных отличий в пользовании продуктом опрос не выявил. В Южном федеральном округе потребительский кредит берут чаще, чем в других регионах РФ.  Схожая тенденция и в намерении воспользоваться потребительским кредитом в следующие 6 месяцев - в целом по РФ – 12%, в ЮФО – 18%.

Доля ипотечных кредитов не изменилась по сравнению с весной 2022 года: 15% опрошенных пользуются данным продуктом, в возрастной группе 35–44 лет – 20%. Еще 9% респондентов планируют оформить ипотеку до весны 2023, а 3% планируют закрыть.

Инвестиционные продукты банков вызывают наименьший интерес у пользователей, при этом следует отметить растущий тренд: осенью 2021 только 8% респондентов отмечали пользование продуктом, весной 2022 – уже 12%. Мужчины значимо чаще женщин пользуются инвестиционными продуктами. Кроме того, 9% россиян намерены начать использовать инвестиционные продукты в ближайшие 6 месяцев, в то время как 4% планируют отказаться.

Сервис маркетинговых исследований "Мобильные опросы" проводит опрос «Банковский мониторинг» среди пользователей услуг связи билайн в России1 два раза в год в периоды, когда гендерные праздники и сезонность имеют наименьшее влияние на поведение населения- весной и осенью. Данное трекинговое исследование позволяет определить изменения в поведении потребителей под влиянием внешних экономических факторов, либо вследствие изменений деятельности финансовых предприятий.

* Оказание услуг осуществляется при наличии согласия абонента на обработку данных в целях проведения маркетингового исследования.

** Для анализа используется предсказательная математическая модель, основанная на совокупности заданных параметров таргетинга.

*** В рамках оказания услуги сведения о местонахождении пользователей не передаются и анализ осуществляется при условии наличия согласия на обработку данных.

Реклама. beeline.ru LatgBxass

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

 

Фото:   билайн

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на следующий год.
29 ноября 2022  15:22
Дмитрий Азаров поблагодарил региональный кабмин и областной парламент за работу по формированию бюджета
108
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
29 ноября 2022  11:59
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
234
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
28 ноября 2022  13:39
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
337
в Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
28 ноября 2022  11:31
В Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
363
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков
28 ноября 2022  10:24
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков
368
Весь список